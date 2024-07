El llamativo ninguneo de un DT argentino a James Rodríguez a horas de la final: “Imagino que es una…”

Entre las grandes figuras que ha tenido esta Copa América, aparece James Rodríguez. El colombiano parece haber recuperado la memoria y está volviendo a ser aquel que deslumbró en el Mundial de Brasil. De su mano, el equipo de Néstor Lorenzo llegó a la final del certamen pero el DT del Sao Paulo, Luis Zubeldía, realizó una declaración polémica sobre el capitán cafetero.

Mirá el video

Luego de sufrir una dura derrota con Atlético Mineiro, el argentino fue consultado sobre la actuación del volante y, al principio, evitó hablar pero luego dijo palabras que causaron controversias: "Vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro… mamita querida”,

Pero, terminó respondiendo sobre el colombiano. “Creo que James está haciendo un buen campeonato. Me pone contento porque primero es jugador de São Paulo. No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Y Colombia está haciendo un gran campeonato. Me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que gane el mejor”.

El futuro de James está en duda para cuando haya culminado la Copa América, pero fuertes rumores lo vinculan con el fútbol europeo. Desde que Zubeldía arribó al San Pablo, el enganche colombiano apenas sumó 6 minutos en abril pasado, en el clásico contra Palmeiras que empatado sin goles.

La ilusión del equipo de Néstor Lorenzo no se sostiene únicamente en los cinco partidos que lleva jugados en el certamen con cuatro victorias (Paraguay, Costa Rica, Panamá y Uruguay) y un empate (Brasil), sino en la impresionante racha de dos años y medio sin perder: 28 partidos en total, en lo que representa el invicto más grande de la historia de la Selección Colombia.