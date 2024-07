Quién es el periodista que abandonó la conferencia de Bielsa indignado y su posteo en Twitter: "¡Me retiro porque...!"

Luego de su derrota ante Colombia, la Selección de Uruguay se prepara para ir por el tercer puesto de la Copa América. El duelo será ante su par de Canadá y tendrá lugar este sábado a partir de las 21 horas en Charlotte. En la previa del encuentro, Marcelo Bielsa dijo presente en conferencia de prensa y explotó contra la organización del evento y la prensa, luego de los graves incidentes entre jugadores e hinchas uruguayos y simpatizantes colombianos.

El momento que marcó un quiebre fue en la segunda pregunta que recibió el Loco. Al ser consultado sobre las posibles sanciones que podrían recibir sus futbolistas de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, explotó: "¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?! Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias".

Acto seguido, Bielsa apuntó contra la prensa. "El periodismo responde a intereses y responde a lo que le conviene, al poder. Hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción, comprada, que responde a los intereses de lo que el poder provoca, ¿qué provoca?, dinero".

"Como no soy estúpido, lo primero que yo dije, es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir", sumó el director técnico de la Selección de Uruguay en conferencia de prensa.

Justo en este momento se vivió un particular suceso. Rodrigo Romano, periodista de Teledoce, AUF TV y relator de DSports Uruguay, tomó la decisión de abandonar la conferencia de prensa al no coincidir con las palabras del director técnico. "Nosotros defendimos desde nuestro lugar a todo el grupo de la Selección uruguaya. ¡Es injusto lo que usted está diciendo! Yo me retiro porque no quiero escuchar más de esto", lanzó a viva voz.

En medio del incómodo momento, Bielsa dijo: "No quiero de ninguna manera estas actuaciones, porque esto no es ni más ni menos que una actuación. ¿Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje del periodismo? Por lo cual este señor interpreta que yo hablé de todo el periodismo. Yo lo dije porque sabía este tipo de reacciones. Esto es una mise en scène ("puesta en escena", en francés). Este señor que se va capitaliza con su conducta todo el porcentaje que se enfrenta a esto".

El tuit del periodista que abandonó la conferencia de Bielsa

Tras la conferencia de prensa, Rodrigo Romano hizo un posteo en la red social X (ex Twitter): "Aclaro el tema del porqué me levanté de la Conferencia de prensa de la Selección uruguaya. Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final. Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben, lo fui narrando y relatando en el momento que se daba todo, utilicé palabras y conceptos demostrando que estoy del lado del jugador porque la familia es la familia y estará siempre por encima de todo. Lo dije y lo repetí durante 20 minutos. Veinte minutos sin parar hablando del desastre que se estaba dando. Hoy sin tener idea de nada, sin saber que pensamos, sin saber lo que dijimos, sin el mínimo reparo, Bielsa nos recriminó eso y no lo soporté, ni aguanté porque primero es de una gran injusticia, es mentira y estoy siempre del lado del jugador de la selección. Hace años lo estoy, y en su momento me trajo dolores de cabeza gigantes a niveles de trabajo".

Aclaro el tema del porqué me levanté de la Conferencia de prensa de la selección uruguaya.



Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final.



Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben, lo fui… — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) July 12, 2024

"Por suerte y gracias a Dios, Bielsa no me conoce, ni yo lo conozco a él y eso que indirectamente trabajamos en el mismo lugar, la Asociación Uruguaya de fútbol en donde puedo expresarme de lo que sea, si tendré libertad que hoy me levanté y dejé la Conferencia. Esa es la razón por la que me fui y por eso lo cuento para que no existan confusiones", cerró el periodista y relator del canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol.