A los gritos, Bielsa explotó contra la organización de la Copa América y la prensa: "¡Esto es una plaga de mentirosos!"

Las imágenes de los violentos incidentes que se desataron en las tribunas del Bank of America Stadium de Carolina del Norte este miércoles entre los jugadores de la Selección de Uruguay e hinchas de Colombia dieron la vuelta al mundo. Ante la posibilidad de que la Conmebol sancione a futbolistas charrúas, Marcelo Bielsa explotó en la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto ante Canadá, y apuntó tanto contra la organización de la Copa América como contra algunos periodistas a los que tildó de cómplices.

Sus frases más salientes:

"Le tengo mucho miedo a las venganzas deportivas. Siempre te amenazan deportivamente. Acá el mensaje fue no podemos defender a tu familia y no podemos permitirle huir. ¿De qué sanción me hablan? ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana o a un bebé?".

"Ya me cansé. Uno acumula injusticias. ¡Esto es una plaga de mentirosos! Acá te dan una cancha terminada hace tres días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre".

“El periodismo responde a intereses de los que administran el poder, que son los que reparten el dinero”.

"Hay una porción del periodismo ecuánime y una porción que es comprada. No acuso a todos, acuso a los que se callan. Algunos no se enfrentan con el poder para conservar los privilegios".

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. 'Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria. No hay nada de lo que quejarse'. Lo que no se puede seguir es engañando con el estado de las canchas. Hacen una conferencia de prensa para seguir mintiendo, que 'era una una cuestión visual'. A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados. Pídanles disculpas".

