Las 10 del 10: todas las finales que Messi jugó con la Selección argentina

Ya se conoce el rival de la Selección argentina en la final de la Copa América 2024 y se sabe, por ende, que será Colombia frente a quien Lionel Messi dispute la 10º final de su carrera con la camiseta albiceleste. Desde el Mundial Sub 20 de 2005 hasta el duelo del próximo domingo, en el Hard Rock Stadium de Miami y a las 21 hora argentina, pasaron diecinueve inviernos. A los 37 años, el diez buscará su cuarto trofeo consecutivo con la Selección mayor y el sexto entre todas las categorías. James Rodríguez y los cafeteros, el escollo.

Mundial Sub 20 2005 - CAMPEÓN

Con la Selección argentina Sub 20, en un equipo que compartía con su fiel socio Sergio Agüero, Messi llegó a la final del Mundial de la categoría en 2005. Pese a que comenzó el certamen como suplente, se volvió vital al punto de ser elegido mejor jugador del torneo y goleador, con seis tantos. En la final frente a Nigeria, anotó un doblete (ambos de penal), para la victoria 2-1.

Messi fue goleador y figura en el Mundial Sub 20 de Países Bajos.

Copa América 2007 - SUBCAMPEÓN

En el certamen continental del año 2007, disputado en Venezuela, Messi tenía 20 años y compartía habitación con Carlos Tévez. Argentina llegó a la final con un equipo que reunía a Juan Sebastián Verón, Roberto Ayala, Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso, entre otros, pero se topó con Brasil. La Verdeamarela jugó con un equipo alternativo, pero aún así se impuso 3-0 con un golazo de Julio Baptista, otro de Dani Alves y uno en contra del Ratón Ayala.

Juegos Olímpicos 2008 - CAMPEÓN

Beijing 2008 fue el lugar donde comenzaron a lucirse con la camiseta argentina varios talentos jóvenes. En aquel equipo que tenía como capitán a Juan Román Riquelme (mayor de 23) estaban Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero, Ángel Di María, etc. Argentina ganó por 1-0 la final del certamen frente a Nigeria con un gol del Fideo a los 12 minutos del segundo tiempo, tras asistencia de Messi. Sergio Batista sacó al 15 (no usaba aún la 10) a los 92 minutos, para la ovación.

Juan Román Riquelme gana la dividida y le cae en los pies a Lionel. Messi mete un pase-gol sublime para Di María. Y Fideo, con nervios de acero, hace lo suyo.



El golón a Nigeria por el Oro en Beijing 2008.



Hoy, hace 15 años, como si fuera ayer. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDD79pic.twitter.com/2o7EtxezEP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2023

Mundial de Brasil 2014 - SUBCAMPEÓN

La más dolorosa de sus derrotas. El conjunto argentino dirigido por Alejandro Sabella llegó en Brasil a una final de Copa del Mundo después de 24 años, pero Lionel Messi y compañía no pudieron doblegar a Alemania pese a jugar un gran partido. En el alargue, un recordado gol de Mario Götze puso el 1-0 para los europeos, que sería inamovible. Messi fue elegido mejor jugador del torneo.

Brasil 2014 y la derrota más dolorosa de Messi con la camiseta argentina. (Foto: archivo)

Copa América 2015 - SUBCAMPEÓN

Esta vez con Gerardo Martino como DT, la Selección argentina buscaba revancha. Pero tampoco la consiguió. En la final de la Copa América de Chile, empató 0-0 frente al conjunto local y perdió 4-1 en los penales: Messi metió el suyo y Alexis Sánchez picó el último de los trasandinos. El 10 argentino había sufrido una dura patada en el pecho de parte de Gary Medel en el segundo tiempo, pero Wilmar Roldán no expulsó al chileno.

Copa América 2016 - SUBCAMPEÓN

Mismos rivales y mismo torneo, pero en Estados Unidos. La Copa América Bicentenario tuvo a Argentina y Chile otra vez como finalistas y el resultado volvió a ser 0-0 y también se impuso Chile en los penales (por 4-2). Messi tiró su disparo desde los doce pasos por arriba del travesaño y luego de la derrota anunció su retiro de la Selección argentina, aunque al cabo de unos meses volvería a vestir los colores del equipo. “Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, fue su descargo post partido.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7Lionel #Messi en @ESPNArgentina s/su renuncia a la @Argentina en 2016:



"Sentía que en ese momento tenía que ser así. Veníamos sufriendo mucho después de la Copa América de Chile, por todo lo que se decía, cosas extrafutbolísticas, muchas mentiras". pic.twitter.com/Q4GYORAE4x — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 12, 2024

Copa América 2021 - CAMPEÓN

La Copa América debía jugarse en Argentina y en 2020, pero la pandemia de Covid-19 la atrasó un año y la llevó a Brasil. Justamente, ambos países fueron los rivales en la final del certamen. Y Argentina venció 1-0 al conjunto de Neymar, con un gol de Ángel Di María tras asistencia de Rodrigo de Paul. Fue el comienzo de una racha exitosa de un equipo que ya dirigía Lionel Scaloni y que tuvo por primera vez la presencia de jugadores que hoy son baluartes de la selección, como Emiliano Martínez o Cristian Romero. Messi fue elegido mejor jugador del torneo y Argentina levantó su 15º Copa América, 28 años después de la última.

Finalissima 2022 - CAMPEÓN

El ganador de la Copa América se enfrentó con el vencedor de la Eurocopa, en este caso Italia, y se llevó a cabo la denominada Finalissima, que desde 1993 no se disputaba (por entonces se llamaba Copa Artemio Franchi). La final tuvo lugar en Wembley el 1 de junio de 2022 y Argentina jugó un fútbol muy superior al de su rival, para imponerse 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala. Messi asistió a Lautaro en el primer gol y fue elegido el mejor jugador del partido. Fue su segundo título con la Selección mayor.

Mundial de Qatar 2022 - CAMPEÓN

Qatar presenció la consagración final de Lionel Messi con la camiseta argentina. En un duelo decisivo épico ante Francia, por la Copa del Mundo 2022, que acabó 2-2 en tiempo regular y 3-3 tras el suplementario, el 10 anotó dos goles y fue una de las figuras. En la tanda de penales, el Dibu Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman (y falló Aurélien Tchouaméni) y Gonzalo Montiel le dio con su botín derecho y de forma inolvidable la tercera estrella a la Argentina. Messi fue la figura del torneo, anotó siete goles y se consagró campeón del mundo a los 35 años. Fue la última de sus finales, hasta ahora. Qatar 2022, sede del último título del 10 con su selección. (Foto: archivo)

Copa América 2024 - …

El domingo próximo a las 21, el astro argentino buscará alzar su cuarto trofeo con la Selección mayor y el sexto de su cuenta personal, teniendo en cuenta los equipos juveniles. Hasta ahora, tiene un saldo de 5 victorias y 4 derrotas en finales y la pésima y frustrante racha que sufrió entre 2014 y 2016 quedó muy atrás. La Colombia de Néstor Lorenzo es por ahora el único obstáculo que separa al 10 de un nuevo título y otro capítulo de su historia junto a su país. Diecinueve años después, la esperanza de cualquier argentino que anhela gritar “campeón” tiene el mismo nombre y apellido: Lionel Messi.