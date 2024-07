La fuerte denuncia del Kun Agüero contra la dirigencia de Independiente: “Hace 6 meses que…”

Sergio "Kun" Agüero es una figura emblemática en Independiente y su palabra suele pesar mucho, más aún cuando se reconoce en ellas la espontaneidad que lo caracteriza. En una transmisión de stream, habló sobre las condiciones de los chicos en los entrenamientos del predio de Wilde y dejó una dura crítica contra la dirigencia del club.

Durante la transmisión, reveló que estuvo hablando con su hijo Benjamín (que es hijo también de Gianina Maradona), quien juega en la sexta división del Rojo y le ha comentado cómo es el estado de las instalaciones en las que realizan las prácticas. El chico le confesó que no tienen duchas donde bañarse.

Benjamín Agüero juega en Independiente.

"Hace 6 meses que los chicos no se pueden bañar porque no tienen duchas. Benja piensa que es algo de ahora, pero le digo que es normal, hace 25 años pasa lo mismo. Mis mejores amigos, que son de la pensión de cuando estuve ahí, me dicen lo mismo”, reveló Agüero.

Además, sin mencionarlo, agregó que un dirigente de la actual comisión le solicita donaciones para el invierno. "Me pide camperas porque los chicos se cagan de frío, porque los chicos tienen que esperar afuera. No hay camperas, no hay nada", reveló.

Finalmente, el Kun Agüero dio detalles de cómo vivía su estadía en las inferiores él mismo, más allá de haber debutado de manera temprana a los 15 años. "Después termina con que el chico se quiere ir del club, quiere ver si en otro club lo tratan mejor. Yo por suerte desde los 14 años estuve en tercera, tenía otro privilegio que quizás mis compañeros no tenían. Yo regalaba mis botines a mis compañeros en novena cuando tenia mi marca, que para ellos eran top".

Cabe destacar que Agüero hizo una importante donación de fondos junto a Gabriel Milito, para que Independiente construya una edificación en el otro predio, el de Villa Domínico, con duchas y vestuarios para que entrene el plantel de Primera División.

