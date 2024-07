Gimnasia gol cero, la clave que invita a soñar

Gimnasia y Esgrima atraviesa un gran presente en la Primera Nacional, se ubica en el séptimo escalón de la tabla de posiciones y ya lleva siete encuentros sin conocer la derrota, de los cuales seis fueron con Medrán en el banco de suplentes. Más allá de la notable mejoría del Lobo en sus últimos encuentros, hay un aspecto que no se debe pasar por alto y es la solidez defensiva del cuadro Blanquinegro.

En los últimos tres partidos, el elenco del Parque General San Martín no recibió goles, jugando en condición de visitante en dos oportunidades: 1-0 ante Defensores de Belgrano, 1-0 ante Chaco For Ever y 0-0 el pasado fin de semana ante San Telmo. Gran parte de estos resultados se deben al correcto funcionamiento de la línea defensiva, más el aporte de los volantes y finalmente el arquero, un puesto que trajo varios dolores de cabeza a lo largo del certamen.

Por empezar, la última línea de Gimnasia se afianzó a tal punto que sale de memoria: Ismael Cortéz, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde. Mondino, que se sumó al plantel tras su paso por el fútbol de Perú, aportó una gran experiencia en la zaga y demostró estar a la altura de las circunstancias en tres juegos que lleva disputados, convirtiéndose así en uno de los grandes valores del Lobo.

Mondino, un valuarte en la última línea (Archivo MDZ)

El doble cinco compuesto por Ignacio Antonio y Fermín Antonini ha funcionado de gran manera, ya que aportan en defensa, recuperan y también ayudan al equipo en la creación de juego.

Por último, hay que destacar que Tagliamonte, ex hombre de Racing, tuvo un debut más que aceptable bajo los tres palos, un puesto que tuvo a maltraer a Bianco y Alaniz en su paso por el banco del Mensana. Anteriormente, el arco estuvo ocupado por Petruchi, Ojeda y Montagnino, por lo que esta incorporación podría ser la solución al problema de los arqueros en Gimnasia.