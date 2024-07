Atento, Canadá: la figura del equipo, entre algodones para enfrentar a Uruguay

Luego de perder con Argentina en una de las semifinales del torneo, la Selección de Canadá se prepara para pelear por el tercer puesto de la Copa América. En frente estará la Selección de Uruguay, quien tras dejar a Brasil en el camino cayó por la mínima diferencia ante Colombia.

En la previa del encuentro, Jesse Marsch recibió malas noticias. A un puñado de horas para que la pelota comience a rodar en el Bank of America Stadium de Charlotte, la presencia de una de las principales figuras de su equipo está en duda debido a inconvenientes físicos.

Davies, capitán y referente de Canadá, está en duda para el duelo con la Celeste.

Se trata de Alphonso Davies, futbolista del Bayer Múnich, quien se encuentra entre algodones como consecuencia de la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la derrota de la Selección de Canadá ante Argentina. El polifuncional jugador fue reemplazado a falta de 20 minutos para el final.

Marsch, en su conferencia de prensa, apuntó contra el árbitro de la semifinal por la lesión que afronta su capitán: "El trato debería ser muy distinto. Por suerte pudimos evitar lesiones graves, pero no sabemos si va a poder jugar mañana. Pero uno de los principales trabajos del árbitro es proteger a los jugadores. No hicieron su trabajo".

Finalmente Moise Bombito, defensor de Canadá, no dudó en elogiar a Davies: "Puedo decir que si Alphonso no estuviera en este equipo, no sé si llegaríamos tan lejos. Todos lo miramos. Si ves su edad y todo lo que hizo con Canadá y su club, te inspira. Para alguien como yo, verlo, ver lo profesional que es, es algo que admiro mucho".