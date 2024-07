Un video revelador muestra por qué los jugadores uruguayos saltaron a la tribuna a pelearse: “¡Con la familia no!”

Una vez finalizado el partido entre Uruguay y Colombia, quien se quedó con el cruce y jugará la final de la Copa América ante Argentina, se produjo un lamentable incidente que protagonizaron hinchas charrúas, pero del que también fueron parte algunos futbolistas quienes al ver lo que estaba pasando no dudaron en meterse en la gresca.

Mirá el video

Josema Giménez fue el primero en hablar al respecto y explicó que en ese sector estaban sus familias y apareció un video en el que se puede ver bien de cerca lo que ocurre. En las imágenes aparece Mathías Olivera, quien grita "con familia no, con familia no" y acto seguido aparece el defensor Colchonero, Darwin Núñez y otros más que no dudan en tirar golpes a los agresores.

La situación comenzó a calentarse luego de que los "cafeteros" festejaran el pase a la final de manera efusiva, lo cual los jugadores uruguayos vieron como provocación y fueron a increpar a los futbolistas colombianos, pero no pasó a mayores. Eso se trasladó a las hinchadas y así comenzaron estos lamentables hechos de violencia.

La situación recordó a la última visita de Argentina a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando los jugadores fueron a proteger a los hinchas que eran golpeados y terminaron a los empujones con la policía, y horas después Conmebol emitió un comunicado repudiando lo sucedido.

"La Conmebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte el fútbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el fútbol nos conecta y nos une, a través de valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable", afirma el escrito que no anuncia ni advierte sobre posibles sanciones para los futbolistas que intervinieron.