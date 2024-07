Qué dijo Néstor Lorenzo del rumor que inquietó a Colombia tras los incidentes con los jugadores de Uruguay

La Selección de Colombia se impuso por 1 a 0 ante su par de Uruguay en el marco de las semifinales de la Copa América, pero no sin antes sufrir en un partido que tuvo muchos episodios de tensión tanto dentro del campo de juego como en las tribunas.

Uno de ellos se desató ni bien terminó el partido, tras un caliente episodio entre Luis Suárez y Miguel Borja, que generaron un tumulto entre los jugadores de ambas selecciones y algunos colaboradores del entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo.

Tras ese conflicto, se disipó con mucha velocidad el rumor de que el juez del partido, el mexicano César Ramos, había informado a una serie de futbolistas y que entre ellos estaba el arquero Camilo Vargas del equipo cafetero. Rumor que, de ser cierto, obligaba al portero a perderse la final con Argentina.

El rumor llegó a la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo luego de que un periodista le preguntara si era real y si estaba notificado de ello. "No tengo nada, no pasó nada", sentenció el DT, escueto. Lo cierto es que luego la versión fue desmentida y el arquero no fue notificado. Podrá estar ante los de Scaloni en la final.

Quien no podrá hacerlo es el lateral Daniel Muñoz, una pieza importante en el equipo, que sí fue expulsado en Colombia, sobre el final del primer tiempo, tras pegarle un codazo a Ugarte. Sobre el lateral, Lorenzo dejó una definición más extensa: "Dani está un poco caído. Es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad. Ya está. Le di un abrazo y le dije: 'Sin vos, no estaríamos aquí, arriba la frente'".

Por último, el entrenador argentino hizo un balance del encuentro: "Fue un partido durísimo. Uruguay es un excelente equipo, con grandes jugadores y un entrenador al que admiro mucho. No teníamos el partido controlado, porque sabíamos que son jugadores y es un equipo que no necesita mucha elaboración para complicarte y nos llegaron en algunas jugadas del primer tiempo. Pero asumimos el protagonismo, el riesgo. Fuimos valientes, incluso con uno menos, porque dejamos dos delanteros en campo para siempre tener la posibilidad de lastimar. Eso un acto de coraje que Dios nos premió".