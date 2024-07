La picante sentencia del Tren Valencia sobre Messi antes de la final: “Ya no es el mismo de antes, ahora cualquiera lo…”

Con su tercer puesto en la Copa América de 1993 y sus participaciones en las Copas del Mundo de 1994 y 1998, Adolfo José Valencia se convirtió en palabra autorizada para hablar de la Selección de Colombia. El Tren, como se lo conoce, enfrentó los micrófonos de TyC Sports y palpitó la previa de la final que se avecina.

Para comenzar, el histórico delantero aseguró que el de este domingo será el partido más importante de la historia de los cafeteros: "Sí, yo creo que es el partido más importante de la historia. Porque Colombia ha enamorado y todos los colombianos creemos en ellos. Hay un compromiso y todos los colombianos esperamos es que vengan a festejar con nosotros. Hay una ilusión y los jugadores lo saben, porque lo han dicho en las entrevistas. Colombia es una de las Selecciones que mejor está jugando en la actualidad".

"Cada partido es diferente. A mi me gusta el juego de Argentina. Nosotros sabemos que Argentina es un rival difícil, que viene de ser campeón del Mundial y la Copa América. ¿Pero qué pasa con los muchachos? Ellos se tienen mucha confianza", añadió Valencia en su charla.

Posteriormente, el Tren soltó una picante sentencia sobre el mejor jugador del mundo: "Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, donde se sacaba a seis o siete jugadores de encima. Ha perdido fuerza y velocidad con los años. Ellos que están jóvenes tienen que saber de ese plus, que no es el mismo Messi".

"Eso es una ventaja que nosotros tenemos y tenemos que tratar de aprovechar. Es un Messi que ahora ya cualquiera lo puede marcar. Sin desmerecer todo lo que Messi ha hecho, yo siempre lo respeté como jugador y persona porque es un profesional que nunca tuvo una queja", sentenció Valencia, quien se mostró confiado por un triunfo de la Selección de Colombia.