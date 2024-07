La honestidad brutal de Chicho Serna sobre Néstor Lorenzo, DT de Colombia: "Yo no..."

La Selección de Colombia consiguió una inolvidable clasificación a la final de la Copa América. Luego de 23 años, los cafeteros volverán a jugar por el título. En aquella oportunidad, en la edición 2001 que se disputó en su país, el elenco colombiano logró alzar el trofeo continental por primera y única ocasión en su historia.

Pero no se conforman con el solo hecho de haber llegado. Quien se encargó de dejar claro esto fue Mauricio Serna. El Chicho, que disputó un total de 51 partidos con la camiseta de su país, se animó a hablar sobre lo que será la final ante la Selección argentina. Además, se refirió a la labor del Néstor Lorenzo, a quien no le tenía confianza tras su designación.

Mirá el video

Para comenzar, en la entrevista que brindó para TyC Sports, el hombre del Consejo de Fútbol de Boca contó: "Argentina ha mantenido su nivel. Hay que resaltar que pareciera que no han ganado nada por la manera en la que juegan, cómo se entregan y dan todo en el campo de juego".

"Colombia está en un nivel muy alto, pero se encontrará con una Argentina que lo tiene todo. Veo el partido muy parejo, pero para mí, Colombia será la campeona. Tiene argumentos para ganar. Argentina puede tenerlos también, pero confío en que Colombia será la ganadora", añadió Serna.

Para finalizar, el exmediocampista reconoció que no confió en la decisión de elegir a Lorenzo como DT de la Selección de Colombia: "Si bien reprocho que con José no hubo un técnico colombiano, hoy tengo que decir que acertaron con Lorenzo. Yo, Chicho Serna, no le tenía fe. Pero la verdad es que, con el trabajo que ha hecho, con cómo ha llevado al grupo, cómo los mantiene y cómo los ha potenciado, indudablemente ha demostrado que está en un alto nivel y muy bien para el fútbol colombiano. Hoy, solo aplausos, agradecimiento y mucha felicidad, porque nos sentimos bien representados"