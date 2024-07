Josema Giménez reveló por qué los jugadores uruguayos se agarraron a piñas con hinchas colombianos: “Le hicieron una avalancha a nuestra familia”

Lo que tenía que ser una fiesta del fútbol continental se empañó sobre el final, luego de que la violencia se apoderara de las tribunas del estadio Bank of America de Charlotte, Estados Unidos. Allí, los jugadores de la Selección de Uruguay se trenzaron a golpes de puños con hinchas de la Selección de Colombia en la platea.

El tenso momento se desató justamente después de otro episodio de tensión entre ambos planteles, que sin embargo no pasó a mayores. De hecho, se vieron abrazos entre protagonistas como Luis Díaz con Darwin Núñez o James Rodríguez con Luis Suárez.

Sin embargo, luego los jugadores de Uruguay vieron algo extraño en la tribuna donde estaban sus familiares y acudieron corriendo. Comenzaron a golpearse con los hinchas futbolistas como Darwin Núñez, Josema Giménez, Mathias Olivera y Ronald Araújo.

Mirá el video

Ya con el escándalo terminado, el capitán Josema Giménez habló en entrevista pospartido y no dejó pasar la chance para protestar contra la organización y explicar el motivo de la reacción. "Dejame decirte una cosa que me van a cortar, porque sé que te quieren cortar. Por favor, que tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Le hicieron una avalancha a toda nuestra familia los hinchas de cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono", comenzó.

Luego, agregó: "Lo voy a decir ahora que sé que puedo decirlo. Esto es un desastre. Nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna para sacar a nuestros seres queridos, con bebés recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Y nosotros ahí dando la cara por los nuestros".

Finalmente, Josema Giménez mostró su disconformidad con la Conmebol: "Ojalá que los que están organizando esto, tengan un poquito más de cuidado, con las familias, con la gente y con los alrededores del estadio porque esto es un desastre. Todos los partidos pasa los mismo. Nuestras familias están sufriendo por algunos que se toman dos tragos de alcohol y no saben tomar, se comportan como niños y no son decentes. Ojalá que tengan precaución para los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto porque es un desastre".