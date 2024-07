Video: el festejo de Lamine Yamal con dedicatoria para un jugador francés que lo había picanteado

Lamine Yamal tuvo su primera gran noche en la semifinal de la Eurocopa, donde marcó un golazo para empatar el partido contra Francia. Luego, España lo dio vuelta y aseguró su lugar en la final del torneo. La joven promesa, de solo 16 años, demostró su talento y dejó en silencio a Adrien Rabiot, quien había menospreciado sus actuaciones en declaraciones previas al partido.

"Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", dijo el Galo y el futbolista del Barcelona reaccionó con un posteo en el que escribió: "Movete en silencio y habla solo cuando sea momento de decir jaque mate". Pero todo no quedó ahí y, luego de conseguir la victoria, le salió de adentro un mensaje con un claro destinatario: "Habla, habla".

En la rueda de prensa posterior al partido, aseguró que su celebración estuvo dedicada a una persona que sabe perfectamente quién es. No quiso dar su nombre, pero se refería a Rabiot: "Era para la persona que sabe que es para él (la celebración). Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo, que ha pasado a la final".

"Al final no hay que darle importancia a nada de eso. He ayudado al equipo", declaró. También afirmó sentirse "muy feliz" por la victoria y aseguró que no sabe si el gol que marcó es el mejor de la Eurocopa aunque sí confesó que es "el más especial". "Intento no fijarme en ser el icono, sólo intento ayudar al equipo", apuntó.

Por último, se refirió a lo que sintió cuando marcó el gol y habló sobre el posible próximo rival, Inglaterra o Países Bajos: "Siempre hablaba con mi madre para meter el gol y muy contento que haya sido contra Francia y que haya servido para ir a la final. En este momento, la selección que pase va a ser muy difícil. Son partidos muy igualados. A esperar y a pensar en la final".