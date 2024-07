Turf: Bellaco Song le puso calor a la fría tarde del Hipódromo de Mendoza

Luego de casi un mes de inactividad, el turf de la provincia de Mendoza regresó a la arena de la Catedral. La jornada estuvo casi tan fría como el clima. No hubo buena cantidad de público en las tribunas y la cancha de carreras no fue presentada en buen estado (tenía tantas piedras que hasta algunos jockeys optaron por dejar de correr para evitar un accidente).

El Hipódromo de Mendoza no pasa por un buen momento institucional y la situación es indisimulable. Ya ni los cuadreros, que antiguamente elegían al Hipódromo por sobre cualquier pista, vienen seguido a correr a la Catedral. La falta de buenas condiciones, en diversos aspectos, está “desgastando” a quienes todavía tienen buenas intenciones. Tal como dijimos en la previa, hoy la actividad se sostiene por un puñado de buenas intenciones (muy pocas de ellas vienen de parte de la dirigencia y el hecho se nota). Falta trabajo y eso es lo que está reclamando la familia del turf.

En lo que respecta a los estrictamente turfístico el gran ganador del día fue el bueno de Bellaco Song. El pensionista de Ramón Abrales dio una nueva muestra de su poderío al imponerse por varios cuerpos en el clásico de la fecha (en el cual sólo participaron cuatro animales). El hijo de Alcindor vino adelante desde el vamos para terminar doblegando por diez cuerpos a Choise Hero en un tiempo de 1’ 37” 4/5 para la milla. El zaino seguramente será anotado en el clásico de 1600 metros del día del Santo Patrono Santiago y quienes le salgan al cruce seguramente deberán correr mucho para poder doblegarlo.

MI VIDA ENTERA, ESA MÁQUINA DE CORRER

La regular Mi Vida Entera sumó su cuarta victoria en fila al imponerse en el Especial “Tomás Godoy Cruz”, otra de las pruebas destacadas de la jornada (en la que también participaron cuatro animales). La hija de Master Of Hounds atraviesa un momento sensacional y venció, casi sin despeinarse, a Emma Novela por cinco cuerpos en 1’ 18” 4/5 para 1300 metros. La pupila del “Gringo” Sergio Fernández es, sin ningún lugar a dudas, uno de los animales con mejor presente del Hipódromo de Mendoza.

TREVOR TRIGGER EN EL INICIO

La primera del día (Especial “Día de la Independencia”) tuvo como justo y claro ganador al Trevor Trigger, quien se impuso por tres cuerpos a Optimist Boy. Entrenado Florindo Catapano y conducido por Gerardo Tempesti, el hijo del exitoso padrillo Trevor Trigger dio una buena muestra de su poderío de cara a lo que resta de la temporada.

CUADRERA BRAVA

En la cuadrera mejor rentada de la reunión la victoria quedó en poder de Que Pingazo quien doblegó por un cuerpo a Pacha Cutiy en una prueba de 600 metros. Primera victoria en tierras mendocinas para este pupilo de Fabián González que promete seguir sumando.

EL CRACK DEL DÍA

Una vez más la chapa de figura de la jornada quedó en poder del jockey Gerardo Tempesti. El “flaco” está en racha y hoy sumó cuatro victorias. Arrancó con Trevor Trigger y siguió con Dr. Fishman y Que Pingazo para cerrar su gran jornada con el triunfo de Brannister en la última. Gran momento para un gran profesional.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el jueves 25 de Julio. Será el momento del gran clásico “Santo Patrono Santiago”, el más esperado de la temporada.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera / Especial: “DÍA DE LA INDEPENDENCIA” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TREVOR TRIGGER 54 G. Tempesti

2° OPTIMIST BOY 56.5 F. Campos 3 cpos

3° BIG BOSS 54 D. Ledesma 8 cpos

4° ECULEUS 56 C. López 5 cpos

U° MALAIKAN 56.5 J. Gómez 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 789,85. Dividendo de la Combinada: $ 1.251,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 905,35. Tiempo: 1’ 12” 4/5. Por: Cosmic Trigger y Jardinería, de 6 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera / Premio: “PAZ DE LOS ANDES” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON GIPSY 58 W. Escudero

2° PEDRO NESS 60 R. Argüello 1 ½ cpos

3° FORTY CUYANA 59 R. Olguín 3 cpos

4° IMBATIDO 59 R. Bermúdez 3 cpos

U° BIFOCAL 61 F. Reta 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 593,95. Dividendo de la Combinada: $ 684,85. Dividendo de la Trifecta: $ 1.040. Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera / Especial: “TOMÁS GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) – 1300 metros

1° MI VIDA ENTERA 56 F. Campos

2° EMMA NOVELA 56 C. López 5 cpos

3° STORMY SAVAGE 56.5 G. Tempesti ½ cpo

U° PETALS 61.5 N. Aguirre 9 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 435,85. Dividendo de la Combinada: $ 1.762,50. Tiempo: 1’ 18” 4/5. Por: Master Of Hounds y Serás Mi Vida, de 4 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Los Vascos. Candidata de El Relator / Noticias de turf.

4ta carrera / Premio: “CONGRESO DE TUCUMÁN” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DR. FISHMAN 55 G. Tempesti

2° CONVOY JARANA 57 D. Gómez ½ cpo

3° INTER ROSSO 57 S. Quinteros ½ cpo

4° OLYMPIC GAMES 57 C. López 7 cpos

5° GENERAL SPRING 56 F. Campos 1 cpo

6° EVER SEEN 57 N. Aguirre pczo

7° FORTICITY 56 W. Escudero 2 ½ cpos

U° NASSOR 56 J. E. Alves S. 5 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.016,05. Dividendo de la Combinada: $ 16.520,83. Dividendo de la Imperfecta: $ 7.596,90. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1” 19”. Por: Greespring y Por Más, de 5 años. Cuidador: R. Aguirre. Stud: Tadeo.

5ta carrera / Clásico: “INDEPENDENCIA ARGENTINA” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE PINGAZO 58 G. Tempesti

2° PACHA KUTIY 59 R. Argüello 1 cpo

3° MASTER MAGO 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

U° RAPADITO 59 A. Miranda 4 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 497,40. Dividendo de la Combinada: $ 839,10. Tiempo: 32” 2/5. Cuidador: F. González. Stud: Los Compadres Míos. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera / Premio: “ORIENTAL BEAUTY” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BUBBLEGUM 56 F. Campos

2° TURVASA 56 S. Quinteros 4 cpos

3° SHAKED 56 W. Escudero ½ cpo

4° CURL STAR 56 C. López 2 cpos

5° EMPARDA PRIMERA 56 J. Gómez 9 cpos

6° TU LA QUIERES 56 J. E. Alves S. pczo

U° SIEMBRA SEGURA 56 G. Tempesti s/aprec.

No corrieron: (2) CLUB MONOGHAN. Dividendo del Ganador: $ 444,90. Dividendo de la Combinada: $ 4.742,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 10.725. Dividendo de la Trifecta: $ 10.400. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Forge y Tatibatita, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera / Premio: “SEEKER’S BOY” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA VIDA ENTERA 59 L. Escudero

2° TAMBORILADA 58 N. Aguirre 2 cpos

3° MASTER DE HONOR 59 R. Olguín 2 cpos

4° EVO ENDIABLADO 58 J. E. Alves S. ½ cpo

U° DEOVOLENTE 59 R. Argüello 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 743,68. Dividendo de la Combinada: $ 15.721,88. Dividendo de la Imperfecta: $ 10.643,75. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: J. Gatica. Stud: Germán-Nicolás. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera / Clásico: “MANUEL BELGRANO” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAUTIVO BEACH 56 W. Escudero

2° MARGINALES 57 F. Campos 4 cpos

3° YIYO HIT 57 C. López 7 cpos

4° REDMAN 55 S. Quinteros 1 cpo

5° DON LISTO 55 G. Tempesti 6 cpos

6° EL PAPUCHO 57 N. Aguirre 3 ½ cpos

U° LIRPU 57 J. Gómez s/aprec.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 827,30. Dividendo de la Combinada: $ 749,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 473,10. Dividendo de la Trifecta: $ 6.093,75. Tiempo: 1’ 14” 1/5. Por: Treasure Beach y Captiva Cat, de 4 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera / Premio: “JUAN AGUSTÍN MAZZA” – (Categoría Interior) – 1100 metros

1° COPY SOUND 56 S. Quinteros

2° ISMOS 56 G. Tempesti 17 cpos

3° SANTO KID 56 W. Escudero 3 cpos

4° OWEN MIKE 57 J. E. Alves S. 3 ½ cpos

U° CURIOSO GO ON 56 C. López s/aprec.

No corrieron: (2) ROYAL TRIGGER (3) LOUIS CK. Dividendo del Ganador: $ 444,90. Dividendo de la Combinada: $ 4.742,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 10.725. Dividendo de la Trifecta: $ 10.400. Tiempo: 1’ 5” 1/5. Por: Long Island Sound y Copytaste, de 3 años. Cuidador: J Ávila. Stud: Patas Alegres (San Juan). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera / Clásico: “9 DE JULIO” – (Categoría Interior) – 1600 metros

1° BELLACO SONG 60.5 C. López

2° CHOISE HERO 60.5 F. Campos 10 cpos

3° SKY MOTOR 60 D. Gómez hocico

U° HUIXTAN 60.5 G. Tempesti 12 cpos

No corrieron: (3ª) RÍO FRANCO. Dividendo del Ganador: $ 343,70. Dividendo de la Combinada: $ 609,40. Tiempo: 1’ 37” 4/5. Por: Alcindor y Sorpresiva Key, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera / Premio: “DOÑA ITZA” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AFRODITA 59 R. Argüello

2° MARGEN DEL MUNDO 59 R. Olguín 2 cpos

3° SKABIO 58 M. Bascuñán pczo

U° BULILA 58 S. Vera 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 326,80. Dividendo de la Combinada: $ 997,55. Tiempo: 15” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

12ma carrera / Premio: “MEDIALUNA BLUE” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BRANNISTER 58 G. Tempesti

2° GALA MIX 60 J. Campanello ½ cpo

3° WACHITURRINA 58 J. E. Alves pczo

4° NORDIC BOONE 59 A. Miranda 1 cpo

U° VASKO AMERICANO 59 R. Argüello 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 512,35. Dividendo de la Combinada: $ 1.864,90 Dividendo de la Imperfecta: $ 743.75. Tiempo: 18” 3/5. Cuidador: L. Pizarro. Stud: Las Nenas. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.