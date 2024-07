Por qué canales se podrá ver Uruguay-Colombia, por la semifinal de la Copa América

La Selección argentina venció a Canadá por 2-0 y logró meterse en la final de la Copa América por segunda edición consecutiva, tras alcanzar el último partido en 2021, cuando alzó el trofeo tras vencer a Brasil en el Maracaná. Y este miércoles por la noche, Lionel Scaloni conocerá quién será su rival en la lucha por el título.

Desde las 21 horas la Selección de Colombia se verá las caras con Uruguay en la segunda semifinal del torneo continental, en un encuentro que promete ser un partidazo y se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte. El ganador se verá las caras con la Albiceleste el domingo, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto ante los canadienses, el sábado.

Colombia llega tras vencer 5-0 a Panamá en cuartos de final.

Aquellos que deseen observar en vivo y en directo el encuentro, deberán hacerlo a través de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD) o su aplicación de streaming DGO. Además, la semi se podrá ver por el canal 116 de Flow.

En la previa del encuentro Marcelo Bielsa, DT de la Celeste, se refirió al complejo compromiso de su equipo: "Es un rival de entidad, que arrastra una racha de resultados positivos (...). Haber jugado con Brasil se puede interpretar de una sola manera: una competencia de máxima exigencia. Colombia también es una competencia de máxima exigencia".

"Si defendemos con 40 metros a nuestra espalda, Luis Díaz se va a relamer. Si defendemos todo el partido, frente a nuestra área, también. Uno siempre imagina un partido evitando que el rival ataque y tratando de atacar. No hay plan B, hay plan A y si no sale bien, todo se complica. Un equipo defensivo sabe que con ese solo recurso, los partidos no se pueden resolver. Nosotros atacamos mejor que lo que defendemos y Colombia también, pero los dos sabemos que tenemos que defender, y después, Dios dirá", sentenció el Loco.