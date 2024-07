Mazazo para River: la pésima noticia que se confirmó tras el empate ante Millonarios

El empate de River ante Milonarios, en el amistoso que el equipo de Martín Demichelis disputó ayer en el Monumental, se vio opacado por la lesión de un jugador muy importante para el entrenador: Agustín Sant'Anna, quien tuvo que dejar la cancha durante el primer tiempo, tras sufrir un golpe en su rodilla.

Mirá el video

El ex Defensa quedó tendido en el suelo cuando se habían jugado 20 minutos y las alarmas se encendieron. Fue inmediatamente atendido en el campo por los médicos del club y salió de la cancha, siendo reemplazado por Milton Casco, visiblemente conmovido.

Aunque los médicos de River levantaron el pulgar indicando que no parecía una lesión grave, y el DT se acercó a hablar con el jugador en el banco, en las últimas horas se confirmó que sufrió la rotura del menisco externo de su rodilla derecha por lo que deberá estar sin jugar por, al menos seis semanas.

De esta manera, Sant'Anna no podrá jugar el amistoso del sábado contra Olimpia aunque lo más preocupante es tampoco estará en la reanudación del torneo (el 21 de julio ante Lanús) y se perderá la ida de los octavos de final de la Libertadores frente a Talleres, que se jugará el 14 de agosto en el Kempes, y llegaría con lo justo a la revancha del 21 en el Monumental.

El reemplazante de Sant'Anna fue Casco, por lo que seguramente será quien tome la posta. Andrés Herrera no estuvo ni siquiera entre los suplentes y ya es evidente que no figura en los planes de Demichelis y es un futbolista negociable que aún no ha recibido ofertas en el mercado de pases.