La baja de última hora en Godoy Cruz para su viaje a Buenos Aires

El parate para Godoy Cruz viene siendo un tanto complicado en lo referido al mercado de pases. Hasta el momento, han sido más fuertes las salidas que los arribos. Con las partidas de Tomás Conechny y Tomás Badaloni, más el inminente adiós a Thomas Galdames, a Daniel Oldrá le han mermado las opciones pensando en rearmar su equipo para la segunda parte de esta Liga Profesional.

Petroli, número puesto.

La vuelta a los trabajos dejó la amarga noticia de Nahuel Ulariaga. El delantero centro sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y tendrá un largo tiempo de recuperación. Pero el puntano no es la única baja: Juan Bautista Cejas tiene una lesión muscular de grado 2 y tampoco se subió al avión rumbo a Buenos Aires. Si bien lo del ex Arsenal es mucho más leve, el Gato no podrá contarlo para la serie de partidos amistosos.

La agenda del Tomba tendrá dos encuentros durante esta semana en Capital Federal: hoy ante Platense y el sábado contra Defensa y Justicia. Tras el duelo con el Halcón, la delegación emprenderá regreso a la provincia para preparar el reestreno en el torneo local.

Hasta el momento, las caras nuevas son solo dos: Facundo Ardiles (lateral derecho) y Gastón Moreyra (media punta o extremo). La idea es poder sumar un delantero de área que llegue para suplir las bajas de Ulariaga y Badaloni pero el cuerpo técnico aguarda por más caras nuevas. Racing asoma en el horizonte y el tiempo ya activó la cuenta regresiva.