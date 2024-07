Videos: la impotencia del jugador agredido en una batalla campal en un partido de la Liga Rivadaviense

El fútbol mendocino vivió un fin de semana de furia. Es que en la Liga Rivadaviense se vivió un hecho lamentable. Jugaban Escuela Deportiva Junín ante Academia La Colonia, con resultado en favor del local por 2 a 0. Al término del partido se dio una batalla campal en la zona de vestuarios, que terminó con jugadores agredidos, principalmente con Oscar Pacini, quién resultó siendo el más perjudicado.

"Acá estamos. Siento mucha impotencia y mucho dolor por todo lo que pasó", le dijo el jugador a MDZ todavía con las pulsaciones a mil. Las imágenes de los hechos son bastante fuertes, del jugador que terminó con puntos de sutura en la zona de la ceja, por encima del ojo.

"Estoy realmente cansado porque no es la primera vez que pasa algo así, con violencia. Hay muchos equipos que actúan de mala manera hace tiempo", dijo el futbolista. El encuentro tuvo varias jugadas muy fuertes y cruces entre protagonistas, lo que fue levantando la temperatura del partido. "Al final, se metieron hinchas desde afuera y todo se descontroló. Intentamos calmarlos pero era todo violencia. Hubo algunos minutos de calma pero cuando estaba por entrar al vestuario nuestro quede del lado de afuera de la puerta y ahí me agarraron ellos", le contó el jugador a MDZ.

"Quedamos encerrados del lado de afuera yo, el arquero Juani Quevedo y Juan Pablo Molina, el que más maltratado fue de todos nosotros", relató el capitán. "Es una pena todo. Lamentablemente es normal ver a hinchas descontrolados, era un partido de fase de grupos, nada más. No entiendo por qué actuaron así. Jugamos todos los fines de semana y jamás vi algo así. Nos escupían, nos insultaban. Yo solo me cubría para que no me peguen más", dijo el capitán de Junín.

"Siento mucha impotencia. Nadie se comunicó conmigo ni para ver cómo estaba ni para ver lo que pasó. Vamos a tener apoyo de los demás equipos, estamos hartos del comportamiento de este equipo. Lo hacemos por amor al arte, por pasión. Es un pena todo", cerró.

Fin de semana con otro caso

La final de balonmano masculino entre Municipalidad de Maipú y Universidad de Cuyo terminó con una batalla campal entre protagonistas de ambos lados. "No vi nada igual en el este deporte", dijo un uno de los presentes en la noche el polideportivo de Poliguay. Otro hecho que empaña un presente bastante complicado en las canchas del deporte de Mendoza.