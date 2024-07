Sebastián Villa ya pisó su nueva casa, el Gargantini: cuándo será su primera práctica con el plantel

Sebastián Villa llegó a Mendoza este domingo para incorporarse definitivamente a Independiente Rivadavia y cerrar la novela de este mercado invernal. Tras su arribo a la provincia, el colombiano tuvo su primer día como jugador de la Lepra y en las próximas horas se sumará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

El ex hombre de Boca descansó el domingo y durante el mediodía del lunes visitó su nuevo club, aunque no estuvo en la práctica matinal. Sin embargo, el itinerario del atacante cafetero no terminó allí, ya que se espera que en las próximas estampe la firma, se convierta definitivamente en jugador Azul y tenga su primera práctica bajo las órdenes de Martín Cicotello.

Villa había anunciado su llegada por redes sociales (Instagram)

De esta manera, Villa se convertirá en el refuerzo estrella de Independiente Rivadavia, que deberá sumar un buen colchón de puntos en el segundo tramo de la Liga Profesional para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, una tarea que no será para nada sencilla.

Villa, en el Gargantini (Video: Rodrigo Ríos)

El colombiano será el reemplazante natural de Matías Reali, que se despidió semanas atrás de la Lepra y ya fue presentado en San Lorenzo. El delantero con pasado reciente en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria puede aportar gran potencia en ofensiva, como así también goles y una buena cantidad de asistencias, aspectos que lo marcaron en su paso agridulce por el Xeneize, que terminó tras la denuncia judicial en su contra.

Por lo pronto, Sebastián Villa tendrá su primer entrenamiento esta tarde y posteriormente viajará rumbo a Córdoba para realizar la pretemporada en compañía de sus colegas leprosos.