Sebastián Villa rompió el silencio tras su llegada a Independiente Rivadavia: “Soy como el Ave Fénix”

Sebastián Villa llegó el fin de semana a Mendoza y este lunes firmó su contrato con Independiente Rivadavia, convirtiéndose así en uno de los refuerzos más importantes de la historia moderna del club.

Tras su polémica salida de Boca (conflicto judicial mediante) y su paso por el Beroe Stara Zagora búlgaro, el colombiano arribó a la Lepra mendocina y ya comenzó su preparación de cara a la segunda mitad del año, en donde será el gran referente del equipo en el sector ofensivo.

Luego de varias semanas de negociación, Villa ya se instaló en la provincia y en su primer día como jugador Azul dio a conocer sus sensaciones en una entrevista con Radio Nihuil. Allí, el atacante cafetero expresó: "Vengo con mucha ilusión, con ganas de aportar todo mi fútbol y conocimiento para poder ayudar al Club". Sobre su llegada al elenco del Parque General San Martín, el ex Boca dijo: "Me gusta competir y Daniel Vila me explicó su proyecto para la institución. El club viene creciendo y para mí es una muy buena oportunidad en el fútbol argentino, el cual ya conozco hace muchos años".

"Vengo con mucha ilusión, con ganas de aportar todo mi fútbol y conocimiento para poder ayudar al Club" dijo Villa. (Prensa CSIR)

Sobre su regreso al fútbol argentino, el cafetero dijo: "Esto no es una revancha, soy como el Ave Fénix (un renacer entre las cenizas), estuve por Bulgaria en donde me fue muy bien, pero se me dio esta oportunidad y es muy importante. Tuve llamados de muchos equipos, pero vengo aquí a hacer las cosas bien, he crecido mucho y vengo a demostrarlo".

Acerca del objetivo que tendrá Independiente Rivadavia en esta segunda mitad del año, dijo: "El objetivo es poder mantenernos en primera, quiero ayudar al equipo y hay un grupo muy bueno". Además, Villa comentó: "Quiero volver a la selección de Colombia, Independiente Rivadavia me dio la posiblidad de volver a la elite y estoy muy feliz de llegar a esta gran institución".

Por último, el flamante refuerzo de la Lepra expresó su deseo para esta nueva etapa: "Sueño con que me vaya bien, les comento a los hinchas de la Lepra que voy a dejar hasta la última gota de sudor en cancha y voy a dar lo mejor de mí, quiero aprovechar al máximo esta oportunidad".