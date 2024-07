La carrera de Tomás Belmonte y el cruce que tuvo con Figal, ahora compañero en Boca

Boca sabe que no goza de un plantel tan amplio como le gustaría, y sabe que se acercan los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a Independiente del Valle, sin la presencia de su mediocampo titular: Pol Fernández está suspendido y Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón estarán con la Selección argentina Sub 23. Por eso, invirtieron y rápido en sus posibles reemplazantes. Ya llegó el chileno Gary Medel y ahora lo hizo Tomás Belmonte, proveniente del Toluca de México y ex jugador de Lanús. Qué le puede aportar el mediocampista de 25 años al equipo luego de lucirse en el Granate y el recuerdo de un cruce con Nicolás Figal en redes sociales.

Belmonte acordó un contrato con Boca hasta 2028. (Foto: @BocaJrsOficial)

Boca acordó pagar cuatro millones de dólares por el 50% de su pase, luego de coquetear con el jugador desde hace años. Finalmente, fue con Belmonte ya en Toluca que Riquelme pudo concretar su compra. El jugador, que usará la Nº5 que dejará Ezequiel Bullaude, se mostró entusiasmado de llegar a Boca e intentó ganarse al hincha xeneize desde sus primeras declaraciones: “Me contactaron cuando estuve de vacaciones en Argentina, sé que voy al más grande. Mi juego es con ganas, con agresividad. La idea es colaborar con el equipo, lo que me pida el técnico. Voy a dar todo, acá van a tener un luchador, voy a tratar de dar lo mejor para el equipo. Tengo ganas de poder seguir creciendo en lo deportivo y Boca va a ser un gran paso en mi carrera”.

Selecciones juveniles y el lugar del papá de Carboni

Tomás Belmonte debutó en el primer equipo de Lanús cuando tenía 19 años, en 2018, luego de que la oportunidad se la diera Ezequiel Carboni, por entonces entrenador del Granate (el padre de Valentín, parte del plantel argentino de la Copa América). Fue algunos meses después de comenzar a entrenar con el equipo, a lo que en realidad lo había llamado Jorge Almirón, predecesor de Carboni. Desde entonces, se asentó rápidamente como pieza importante de Lanús y alternó los puestos de volante central e interior. Ocho meses después de su primer partido tuvo su bautismo en la red: fue en un empate 2-2 ante Defensa y Justicia, el 12 de agosto de 2018.

Lanús había sido, hasta ahora, el único equipo argentino en el que Belmonte jugó. (Foto: Transfermarkt)

Ya había sido parte de la Selección Sub 17 de Claudio Úbeda y había jugado el Sudamericano 2017. Pero fue tal su crecimiento futbolístico que también lo observó Fernando Batista, entrenador de la Sub 20, que decidió llevarlo al Preolímpico en el que Argentina consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí jugó con figuras como Alexis Mac Allister y Thiago Almada, hoy campeones del mundo con la Mayor. Luego de seis años en Lanús, habiendo marcado 16 goles en 172 partidos (la mayoría de cabeza), en la temporada pasada Belmonte dejó el equipo del sur de Buenos Aires para pasar al Toluca de México. Comenzó como suplente y de a poco pudo plasmar su sacrificio y despliegue, aunque no tanto su cifra goleadora. Doce meses después, llegó el llamado de Román. Y desde esta semana es el segundo refuerzo de Boca en el presente mercado de pases.

uD83CuDF99? Presentacion de Tomás #Belmonte | Juan Román Riquelme: "Estamos muy felices de poder presentar a Tomas. Deseamos que disfrute mucho, la pase bien. Que sea feliz". pic.twitter.com/l9TfMYa320 — El Ultimo 10 (@Elultimo10_Mov) July 1, 2024

El cruce con Figal

Jorge Nicolás Figal será compañero de Belmonte en Boca, pero entre ambos existió un momento tenso, aunque data de 2021. Toto era jugador de Lanús y el defensor estaba en Inter Miami, luego de su paso por Independiente. En un partido entre el Granate y el Rojo (que Lanús ganaría 1-0), por la fecha 11 de la Liga Profesional de 2021, Belmonte se fue expulsado por una segunda amarilla polémica. Luego de las quejas y el tumulto, y de que Silvo Trucco lo echara del encuentro, el volante se fue del estadio de Independiente diciendo nítidamente “pechofríos”. Y el conflicto escaló: en redes sociales, enseguida Nicolás Figal, que hacía pocos meses había partido de Avellaneda, escribió: "¿Belmonte? ¿En serio?", junto a un emoji.

Luego, tras recibir otras críticas, el de Lanús puso paños fríos a la situación: “Son roces que tenemos los jugadores. Después hablamos por redes sociales y se aclaró. Se armó un tumulto, pero nada grave. Con toda la bronca por la mala expulsión salí y los hinchas me insultaron, esa fue mi reacción. Pido disculpas si algún hincha se ofendió”. Ahora, habiendo dejado todo aquello atrás, Figal y Belmonte compartirán plantel y buscarán poner a Boca en lo más alto.