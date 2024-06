Salida nocturna y partido amateur: las nuevas fotos de Marcos Rojo por las que recibió críticas en Boca

Marcos Rojo vivió días turbulentos en su relación con el hincha de Boca, luego de haber sido expulsado ante Platense en la derrota como visitante. Tras recibir muchas críticas, salió a pedir disculpas y a defender su profesionalismo. "No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel", expresó.

Sin embargo, ahora nuevamente está en el centro de la escena a raíz de unos episodios que se produjeron este fin de semana y lo expusieron en las redes sociales, cuando las críticas anteriores aún estaban latentes.

La historia de Rojo jugando un intercountry.

En primer lugar, el sábado por la tarde salió retratado en una imagen vestido con la indumentaria de un equipo de fútbol amateur, que presuntamente habría jugado un partido de intercountry. El central de Boca aparece con quien parece ser su compañero de fútbol y quien fue el responsable del posteo, al que acompañó con un: "Jugar doble 5 con este muchacho no tiene precio".

Rojo, la salida nocturna y foto con una fanática.

El partido que habría disputado Rojo se produjo el sábado por la tarde, luego del entrenamiento matutino en el mismo día de Boca en el predio de Ezeiza, lo que supone una carga extra para un futbolista que ha sufrido lesiones en el último tiempo.

El segundo episodio por el cual quedó marcado se habría producido ese mismo día pero por la noche, en un club nocturno. Allí, una fanático le pidió una foto y lo retrató en las redes sociales. Una salida nocturna que llega luego de la que se produjo en el marco del cumpleaños de Darío Benedetto, antes del viaje a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba.