La tajante respuesta de Scaloni sobre por qué Messi jugó solo 40 minutos ante Ecuador: “Hay veces que…”

La Selección argentina impuso su jerarquía ante Ecuador en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos, que incluirá un amistoso más ante Guatemala y luego la participación del combinado nacional en la Copa América. En esta preparación, el entrenador Lionel Scaloni tiene como objetivo administrar los minutos de juego de todos los futbolistas para evitar lesiones.

Así fue como decidió que Lionel Messi sea suplente ante Ecuador, con la seguridad de que iba a sumar minutos. Fueron 40 en total, porque ingresó al minuto 56 en lugar del autor del gol argentino Ángel Di María. Tuvo varias interacciones en el juego interesantes, pero no logró ni marcar ni asistir para que el resultado se abultase.

Aún así, Scaloni se mostró conforme con los minutos que jugó y explicó por qué decidió darle esa cantidad de tiempo. "Lo de Leo (Messi) es lo que veníamos hablando. Hay veces que no hay necesidad de arriesgar. No solo con él sino con otros. Lo hemos demostrado, Otamendi tampoco jugó. Ángel jugó sus minutos. Con Julián y Lautaro lo mismo. Enzo volvió y tuvo minutos, los que creímos convenientes. Es cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones".

Por otro lado, también se mostró contento con el rendimiento ante Ecuador. "Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer: intentar dominar, crear situaciones", señaló el DT de la Selección argentina.

Finalmente, Scaloni se refirió justamente al cuidado ante las lesiones: "Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al cien por cien. Del resto estamos contentos. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo".