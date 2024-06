Julián Santero brilla en La Plata y logra su primera pole en el TC Pick Up

El mendocino Julián Santero (Toyota Hilux) marcó el mejor tiempo de la clasificación que disputó el TC Pick Up en el autódromo de La Plata. El piloto del LCA Racing le arrebató el “1” a Gastón Mazzacane (VW Amarok) por apenas una milésima y se quedó con su primera pole position en su 4ª clasificación en la categoría de camionetas.

"Le agradezco a Otto que me ayudó en la succión y me ayudó a quedarme con mi 1ª pole position en la categoría. La sensación de la camioneta es muy buena, pero siempre se puede evolucionar. No la conozco al 100% pero muy conforme, en la clasificación pegamos un salto de calidad", dijo el nacido en Guaymallén.

Luego, agregó: “Es muy bueno estar delante de pilotos que tienen más de dos años de experiencia en la categoría. Venimos teniendo una evolución carrera a carrera, tratando de poner la camioneta a mi gusto. En la fecha pasada mejoramos, pero un error mío en la largada nos privó de un buen resultado, aunque sabíamos que en esta fecha podíamos andar bien".

Mañana se correrán las series: Julián Santero (Toyota Hilux) y Andrés Jakos (Toyota Hilux) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 9:15. Gastón Mazzacane (VW Amarok) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 9:40.