El club grande de la Premier que estaría dispuesto a comprar a Julián Álvarez en ¡80 millones de euros!

Julián Álvarez tiene su futuro incierto en el Manchester City. El flamante campeón de la Premier League quiere tener más tiempo de juego bajo la conducción de Pep Guardiola, pero el técnico español lo considera como una pieza suplente. La realidad es que la Araña siempre le ha dado resultados a los Citizens. Cuando no estuvo Kevin De Bruyne por lesión, lo reemplazó a la perfección, al igual que cuando Erling Haaland no estuvo en cancha.

Mientras se prepara para la Copa América 2024, Álvarez también sabe que irá a los Juegos Olímpicos de París una vez terminada la competencia continental con la Selección argentina. Lo llamativo es que el Manchester City no se opuso y lo cedió sin problemas, algo que muchos clubes de Europa no han respetado, ya que consideran fundamentales a los jugadores que decidieron no prestar. Parece ser al revés la situación para el campeón del mundo.

De todas maneras, la gran traba que tiene para salir es justamente el Manchester City. Los Celestes no están decididos a venderlo y quieren que se quede por más tiempo, pero las exigencias del ex River son claras: quiere jugar más. Ante los rumores de su posible salida, el Atlético de Madrid fue el primero que se interesó en el argentino para sumarlo a sus filas.

Después del interés del equipo del Cholo Simeone, aparecieron dos equipos que podrían pagar los 80 millones que pediría el Manchester City por su salida: Chelsea y París Saint-Germain. El equipo de Londres analiza proponer una oferta en los próximos días para contratar al argentino. En caso de llegar a los Blues, Julián compartiría plantel con un excompañero en River como Enzo Fernández.

Lo negativo del Chelsea es que no tendrá participación en la Champions League, algo que sí tiene el PSG que busca un delantero de jerarquía luego de la salida de Kylian Mbappé. El equipo quiere volver a armarse para pelear la Orejona con Luis Enrique como entrenador y necesita ocupar el vacío que le dejará en el plantel el ahora jugador del Real Madrid.