“Cuando Demichelis me decía una cosa por ahí no me ayudó, pero después lo supe entender”

Matías Suárez transita la parte final de su carrera que estuvo marcada por las lesiones. La última, una sinovitis crónica en la rodilla derecha (inflamación de la membrana sinovial), no le permitió despedirse de la gente de River como merecía. En una extensa entrevista, el cordobés habló de su paso por el club de Núñez y su relación con el DT, Martín Demichelis.

Mirá el video

El futbolista, de 36 años, reveló cómo comunicó que se iba del club pese a que nadie quería que eso ocurra: "Lo llamé la noche anterior (a Demichelis) y le avisé que había tomado la decisión de no seguir en River".

Luego recordó que las críticas recibidas no le hicieron bien: "Lo que se decía te das cuenta de quién viene, a veces malintencionado, el hincha toma muchas cosas de los periodistas sin saber y dentro del grupo nos reíamos. porque decis, 'puede ser tan malo de decir cosas así'".

Después habló de su lesión y confesó: "Muchas veces llegué a llorar del dolor porque en la cancha me olvido. El año que vino Martín me tuve que hacer la limpieza, no le encontrábamos la vuelta hasta que tuve la última operación que salió bien, al final me sentía mucho mejor".

"Cuando Martín me decía una cosa por ahí no me ayudó en ese sentido pero después lo hablamos y lo supe entender", agregó en el ping pong del programa Líbero Vs. y agradeció a la gente por el cariño brindado: "Desde que llegué la gente me dio cariño, por eso le tengo un enorme respeto y admiración".