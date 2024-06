Un DT campeón con Independiente reveló que lo llamaron para volver y dijo “no”

Desde la salida de Carlos Tevez, que se dio a mediados del mes de mayo, Independiente no logra oficializar a su reemplazante en el cargo. Cuando todo indicaba que Nicolás Larcamón había llegado a un acuerdo, esta posibilidad se cayó y la danza de nombres surgió nuevamente.

En las últimas horas, las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto y solamente resta la firma para que Julio Vaccari sea oficializado como el nuevo director técnico del elenco de Avellaneda. Según trascendió, esto se haría efectivo el próximo jueves, un día después partido con Banfield.

El Turco rechazó la propuesta de Independiente.

Antes de que esto suceda, desde la Comisión Directiva de Independiente alzaron el teléfono y se comunicaron con un viejo conocido. Se trata de Antonio Mohamed, quien dirigió a la institución de Avellaneda en la coronación en la Copa Sudamericana 2010.

El Turco, en su visita a los estudios de TyC Sports, reveló que recibió el sondeo por parte de los directivos, pero que tenía conversaciones iniciadas con otro equipo y por eso decidió cortar de raíz dicha posibilidad. Además, fue contundente al asegurar que no tiene pensado dirigir en Argentina en el corto plazo.

"Tengo la idea de hacer una salida más. Está un poco complicado. Si no me voy a trabajar afuera, posiblemente antes de fin de año... Ahora en el transcurso de este torneo, si no me voy, voy a decidir quedarme acá", sentenció Mohamed.