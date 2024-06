Salió a la luz un video inédito de Javier Milei atajando para la Universidad de Belgrano

El actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, tuvo su paso como futbolista mucho tiempo antes de que sea conocido y de el salto a la política argentina. Precisamente se destacó como arquero en las inferiores de Chacarita Juniors, donde lo catalogaban como "el loco Milei" por su estilo a la hora de atajar, ya que según cuentan algunos de sus excompañeros era capaz de tirarse de cabeza.

En las últimas horas, surgió un video en el que se lo puede observar atajando para la Universidad de Belgrano, institución en la que continuó sus estudios universitarios en Economía. De acuerdo al tuit que publicó el usuario de X (ex Twitter) Javier López, fue en un partido contra la Universidad del Salvador.

Mirá el video

El máximo mandatario de Argentina tuvo uno de sus mejores momentos en las inferiores del Funebrero. Su ex director técnico, Eduardo Grecco, aseguró que la categoría 70 fue una de las mejores: “Lo habré dirigido seis meses. Esa categoría era una de las mejores que se recuerda en la historia de las Inferiores de Chacarita. Y tengo los mejores recuerdos suyos, nadie puede decir nada malo de Javier Milei, porque fue intachable”.

Eduardo Perico Pérez, histórico futbolista que supo pasar por Independiente y Racing, lo conoció de su etapa como arquero en Chaca: “Se la jugaba en todas, era un loquito adentro del arco, le podía salir bien o mal, pero sinceramente no tengo recuerdos de que se haya mandado una macana o hayamos perdido un partido por él; la verdad que no, seguro que no. Cuando atajaba, se convertía. Era ponerse la camiseta y hacer locuras adentro del arco, se tiraba de cabeza, cosas que decías ‘este tipo está completamente loco’”.

Javier Milei dejó Chacarita y a los 15 años decidió pasar a San Lorenzo, donde tuvo una prueba y lo dejaron. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de ser arquero de las categorías AFA, sino que lo hacía en torneos paralelos para aquellos futbolistas que no eran tenidos en cuenta. Poco tiempo después decidieron no darle continuidad en el Ciclón y regresó al Funebrero, aunque a los años terminó dejando el fútbol para dedicarse de lleno a la carrera de Economía.