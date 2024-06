A Messi le preguntaron cuál es el mejor equipo del mundo y ¿sorprendió? con su respuesta: “Es el…”

A menos de dos semanas para el inicio de la Copa América, torneo en el que la Selección argentina buscará defender la corona lograda en la edición de Brasil 2021, Lionel Messi se encuentra relajado. Fiel a su estilo y disfrutando como nunca antes lo hizo, el mejor jugador del mundo brindó una entrevista a Infobae en la que habló de todo.

Entre los temas que tocó, al GOAT le preguntaron por el mejor equipo del mundo y no dudó en responder ¿y sorprender?: "Y el mejor equipo, si tenemos que decir, es el Real Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene... en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también", explicó Leo.

Real Madrid levantó su 15° UEFA Champions League y Messi elogió al campeón por los resultados que viene consiguiendo.

"Si hablás por resultados, es el Madrid, si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid", añadió Messi, quien tiene una especial relación con el DT de los Citizens.

Como no podía ser de otra manera, a Messi le consultaron por su presencia en el Mundial del 2026: "Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda mucho para... entre comillas 'queda mucho y poco', porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento".

"También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no", sentenció Lionel Messi.