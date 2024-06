Leguizamón confesó la predicción de Seba Blanco tras anotar los dos goles en San Lorenzo: "En el desayuno me dijo que..."

San Lorenzo ganó su duelo de 16avos de final sin atenuantes ante Chacarita en el estadio de Colón de Santa Fe, con dos goles de Iván Leguizamón, el paraguayo que fue la figura del equipo y viene demostrando su buen nivel actual.

Sobre el encuentro, ni bien finalizó, el delantero se mostró conforme con el resultado: "Estoy muy contento. La confianza que me da el cuerpo técnico y mis compañeros la pude pude demostrar acá. Hay que descansar mañana y seguir pensando en la copa, hay que ganar para sacar esto adelante".

Cuando anotó el segundo gol, que contó con la fortuna de un desvío en el defensor de Chacarita, Leguizamón salió corriendo hasta el banco de suplentes, donde lo esperaba Sebastián Blanco, quien fue suplente y luego ingresó. Desde la distancia, le iba haciendo gestos de dos dedos en la mano hasta que se abrazaron.

En la entrevista sobre el final del partido, el paraguayo confesó de que se trató ese festejo. "Hoy en el desayuno me dijo que iba a hacer dos goles y me pone contento que confíe en mí. El triunfo y el gol es para mis compañeros que están día a día conmigo", reveló.

Finalmente, habló sobre una supuesta citación a la Selección de Paraguay Sub 23, la cual habría rechazado para quedarse a disputar este partido. Sin embargo, evadió la responsabilidad. "De eso no lo hablé mucho. No vi la citación. De eso se encarga mi representante con el club. Hoy me toca pensar estar acá y tengo que demostrar. Si me toca estar en los Juegos Olímpicos obviamente estaría muy contento pero ahora hay que pensar en Sarmiento (próximo rival de San Lorenzo) que es muy importante para mí", aclaró.