Las sensaciones de Reali sobre su futuro

Independiente Rivadavia cayó 1-0 ante Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini, resultado que dejó una sensación sumamente amarga, por donde se lo mire. Es que la Lepra perdió el invicto, dejó pasar la oportunidad de treparse a lo alto de la tabla de posiciones y lo más importante, no pudo salir de la zona de descenso directo, algo que hubiera ocurrido en caso de obtener los tres puntos. Sin embargo, también hubo un aspecto que el hincha no pudo pasar por alto y es que, el de anoche, pudo haber sido el último juego de Matías Reali con la camiseta Azul en condición de local.

La gran figura que tiene la Lepra, que tuvo un partido irregular ante el Tatengue, salió del campo de juego abrazado a Diego Tonetto, quien pidió aplausos y una gran ovación para el talentoso número 10. A pesar de que esa escena ilustraba una especie de despedida del ex hombre de Gimnasia de Jujuy, el propio jugador habló con los medios y vaticinó lo que se viene en el siguiente mercado de pases invernal.

Al respecto, Reali comenzó diciendo: "Todo el mundo sabe de lo que se está hablando, pero la realidad es que yo no sé si (ante Huracán de Parque Patricios) será mi último partido o no. Estoy completamente agradecido a los hinchas, fui muy feliz. Siempre traté de devolverles todo adentro de la cancha y valorar siempre al Club, en donde tenemos un cariño recíproco". Si bien no hubo una declaración que afirme su salida, el mensaje de "Chuky" sonó más bien como una despedida.

A lo largo de los últimos días, Matías Reali volvió a estar en boca de todos debido a que surgieron rumores sobre el interés de San Lorenzo, que irá a la carga por él nuevamente, Vélez Sarsfield y hasta llegó a ser vinculado como posible refuerzo de Boca Juniors, aunque aún no hay nada definido e Independiente Rivadavia tendrá que sentarse a negociar con el mejor postor y "jugar" en el mercado de transferencias, tal como relató Sebastián Peratta, mánager del club, días atrás.