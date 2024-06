¿Hubo piñas? Qué pasó entre Néstor Ortigoza y el DT de la Séptima División de San Lorenzo

San Lorenzo se vio envuelto en un polémico episodio que causó mucha controversia dentro del club. Es que, en las últimas horas, salió a la luz una intensa y polémica discusión entre Néstor Ortigoza, Marcelo Romano (coordinador de las divisiones inferiores) y Hernán San Martín, entrenador de la 7ma división.

Hernán San Martín, DT de la Séptima de San Lorenzo.

El conflicto se originó debido a problemas de indisciplina por parte de algunos jugadores de la categoría, considerada la mejor dentro de la institución. Supuestamente, en un entrenamiento con categorías menores, los jugadores de la 7ma división fueron demasiado agresivos y suelen causar problemas en los viajes en micro al interior del país.

Ante esta situación, Romano habló con San Martín para pedirle que resolviera el problema, pero el entrenador hizo caso omiso y defendió a sus jugadores. Esto originó que Ortigoza sea informado sobre la situación y se llevó a cabo una reunión entre los tres, durante la cual la discusión subió de tono pero no llegó a mayores, a pesar de los rumores de que hubo golpes.

También se supo que varios de los juveniles de ese plantel no están asistiendo al colegio, y el club insistió que si no regularizan su situación escolar, no podrán seguir jugando.

Por el momento, ni el presidente del club tomó medidas disciplinarias en el asunto contra ninguno de los tres involucrados en esta polémica que sacudió al mundo azulgrana tras días para el olvido luego de la derrota en condición de local a manos de Sarmiento.