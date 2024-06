El tremendo mea culpa de Marcos Rojo tras su expulsión ante Platense: “Fue un error enorme, charlé con el técnico y…”

Tras la derrota de Boca ante Platense de este domingo en Vicente López, Marcos Rojo quedó como el jugador más marcado del plantel, porque tras sufrir dos amonestaciones en el primer tiempo fue expulsado y condicionó el trámite del partido. De hecho, lo reconoció hasta el propio entrenador Diego Martínez, sobre quien circularon rumores de una mala relación con el central.

El martes en el regreso a las prácticas, Marcos Rojo pidió perdón al plantel en la práctica pero este miércoles decidió hacerlo de manera pública, también a los hinchas, al ofrecer una entrevista en Radio La Red.

"Me encerré, ni escuché ni prendí la tele, y trato de ni agarrar el teléfono. Sé cómo son las cosas acá y las acepto. Cómo acepté también delante de quienes tenía que aceptar, que son mis compañeros. Charlé con ellos y con el técnico, que son los que realmente se merecían mis disculpas. Acepto que fue un error enorme. Nos estaba costando salir de la cancha de Boca y habíamos hablado eso, y yo hice esa tontería", sentenció el defensor quien a su vez fue el capitán de Boca.

En ese sentido, agregó: "La primera amarilla fue totalmente innecesaria, fue un error enorme que a esta altura de mi carrera no me puede pasar, pero bueno pasó. Me fui expulsado a los 30 y pico y dejar con uno menos al equipo se complica todo. Es difícil en el fútbol argentino estar con uno menos tanto tiempo, cuesta, y yo asumo toda la responsabilidad de la última derrota que tuvimos. Se lo dije a mis compañeros, la bronca es esa, el dolor".

Por otro lado, Rojo habló de las críticas y dudas a su profesionalismo. “Salgo a hablar porque se dicen muchas cosas. Soy consciente de mi momento, cómo estoy y las cosas que paso y sufro, pero siempre tiro para adelante. Que quede claro eso, no pasa nada. Yo voy a aceptar este momento, voy a meterle y seguir laburando, tratar de mejorar en todo lo que pueda y seguir ayudando a Boca y todos mis compañeros, que es lo que siempre hago. Trabajo cada día que estoy disponible, trato de dar el máximo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día”, sentenció.

Finalmente, habló de los rumores de un fuerte enojo de Riquelme y Diego Martínez. "Estoy muy cómodo. Con Román tenemos una relación muy buena, charlamos siempre. Con el DT también estoy muy bien. Se dijeron muchas tonterías y eso te cansa. Diego es un gran entrenador".