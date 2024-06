Djokovic se operó la rodilla y se pierde Wimbledon: ¿y los Juegos Olímpicos?

La victoria ante el argentino Francisco Cerúndolo por los octavos de final de Roland Garros fue una de las más costosas en la carrera de Novak Djokovic: fue su batalla más larga en tierra parisina y le provocó una lesión en su rodilla que tuvo múltiples consecuencias. El serbio debió bajarse de su partido por los cuartos de final ante Casper Ruud y, por consecuencia, ceder el número 1 del mundo a manos del italiano Jannik Sinner. Además, tuvo que pasar por el quirófano, a semanas de que se dispute Wimbledon y a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La verdad es que me entristece anunciar que tengo que retirarme de Roland Garros. Jugué con el corazón (ante Cerúndolo) y lo di todo en el partido y desafortunadamente, debido a un desgarro del menisco medial de mi rodilla derecha, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil después de una cuidadosa consideración y consulta. Les deseo la mejor de las suertes a los jugadores que compiten esta semana y agradezco sinceramente a los increíbles fanáticos por todo el amor y apoyo continuo”, fue su mensaje en el día de ayer. Sin perder tiempo, Djokovic se hizo los estudios correspondientes y los mismos arrojaron un desgarro en los meniscos de su rodilla derecha.

Por eso, el serbio visitó algunos especialistas hasta que decidió operarse allí mismo, en París, con un joven cirujano. Su recuperación le demandará como mínimo tres semanas, lo que lo obliga a ausentarse del próximo Wimbledon (empieza el 1 de julio), donde defiende 1.200 puntos de la épica final que perdió ante Carlos Alcaraz en el último año, por lo que volverá a caer en el ranking. Aunque su cuerpo llegue con lo justo, es casi imposible que el 24 veces campeón de Grand Slam esté presente en el All England, dado que carecerá de una preparación en césped y, en este año particular, deberá ponerse a entrenar nuevamente en el polvo de ladrillo una vez finalizado el torneo londinense.

Es que ese es su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París, que se jugarán en las canchas de Roland Garros. Y precisamente para poder competir en ellos es que Djokovic decidió operarse cuanto antes, sabiendo que es un atleta reacio al quirófano (en 2018 se operó el codo luego de años tratando de evitar la intervención). Las Olimpíadas tienen un enorme valor simbólico para el serbio, que ha conquistado prácticamente todo lo que ha jugado. Tiene 24 torneos de Grand Slam, 40 Masters 1000, 7 coronas en el ATP Finals y fue número 1 durante 428 semanas, pero nunca ha podido colgarse la medalla de oro. Juan Martín del Potro fue un gran responsable de que ello sucediera: además de vencerlo en el partido por el 3º puesto en Londres 2012, lo eliminó en primera ronda de Río 2016. Nole solamente obtuvo la medalla de bronce en Beijing 2008 (quedó cuarto en Tokio 2020); por eso, toda su estrategia tiene como finalidad llegar a pleno a la cita olímpica que comienza el viernes 26 de julio.

Pero ¿podrá pelear por la medalla de oro? El 2024 ha sido un año irregular y complicado para quien es uno de los mejores tenistas de la historia. No alcanzó finales, perdió ante rivales de menor calibre como Luca Nardi o Tomás Machac y ahora, encima, debe someterse a una operación. El pasado reciente no sirve como argumento para creer que el serbio podrá competir con Carlos Alcaraz o Jannik Sinner en Río, pero, al tratarse de uno de los más ganadores de todos los tiempos, nadie puede atreverse a descartarlo. Novak Djokovic ya comenzó su rehabilitación y espera llegar en óptimas condiciones a Río 2024. No le falta ganar prácticamente nada en el tenis, solo la medalla dorada representando a Serbia. ¿La quinta será la vencida?