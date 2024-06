Bombazo en ESPN: echaron a una de las figuras del canal tras 24 años

Días atrás se emitió el último programa del histórico "Simplemente Fútbol" en ESPN. Luego de 30 años, el ciclo conducido por Quique Wolff dejará esa pantalla y el exjugador de Racing, Real Madrid y la Selección argentina se irá tras 24 años en la empresa donde además fue comentarista de importantes partidos internacionales.

Ante esto, y en diálogo con Urbana Play, explicó las razones por las que se aleja de la cadena internacional deportiva: "Terminó mi ciclo en ESPN, no mi ciclo de laburo. Simplemente Fútbol tiene más de 30 años. Son decisiones que se toman. No la tomé yo. Pasé una época maravillosa. Me encantó todo lo que me tocó hacer, todo lo que me pedían".

"Nunca tuve ningún problema y tuve muy buena gente alrededor mío. Las cosas después han cambiado, ahora cambió bastante el canal. Llegó esto y si no estoy más yo, no está más Simplemente Fútbol, porque es mío. Después de tanto tiempo… Siempre fue mío", agregó Quique, que comparte pantalla con su hijo Pedro.

Wolff fue contratado por ESPN en 2000, después de haber cubierto ya dos Mundiales como periodista. Fue comentarista de grandes partidos y logró un récord inédito en Argentina, debido a que fue el primer ex deportista profesional en ganar un Martín Fierro como conductor de televisión. En total fueron dos las estatuillas que ganó, como mejor programa y como mejor conductor.

En su cuenta de Instagram, además, dejó en claro que buscará la manera de seguir con el programa: "Quiero agradecerles por tanto cariño todos estos años!! Simplemente Fútbol es de todos nosotros, los que amamos este deporte, y mientras la caprichosa siga rodando ahí nos encontraremos!!".