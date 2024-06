Merentiel reveló un llamado de Bielsa y qué le dijo de cara a la Copa América: “Me informó que…”

Miguel Merentiel se convirtió en una de las piezas claves del Boca Juniors de Diego Martínez. El delantero charrúa se complementa muy bien con su compatriota, Edinson Cavani, y han sido muy importantes en este primer semestre del entrenador xeneize. Después de haber jugado los 90 minutos en el Ciudad de Vicente López ante Platense, el ex Palmeiras viajó para entrenar con la Selección de Uruguay, pero antes de subirse al avión dejó algunas declaraciones interesantes como el llamado de Marcelo Bielsa.

"Hablamos un poco con Bielsa, me informó que me tenía que presentar en el Complejo Celeste y tenía que ir a entrenar con los compañeros. Fue más que nada para eso. Lo estaba esperando, sí, y estoy muy contento con esta gran oportunidad, sea lo que sea que pase, va a ser una experiencia única representar a Uruguay y estar en los entrenamientos", dijo Merentiel con respecto a cómo fue ese contacto con el Loco.

Mirá el video

Tarde o temprano, el gran trabajo de Merentiel lo iba a llevar a vestir la camiseta charrúa, algo que anheló el de Boca: "Venía trabajando para esto, no sabía si se iba a dar. Pero yo tratando de dar lo mejor en Boca para que en algún momento pueda llegar ese llamado y llegó. Y ahora estoy muy contento, voy a ir a disfrutarlo. Estoy cumpliendo un sueño de estar convocado a una preselección y es terrible para mí".

En el Xeneize acumula 11 goles en 25 partidos en lo que va del año, uno menos que Cavani. Ha sabido complementarse con el uruguayo, quien es uno de los ídolos del propio Merentiel según confesó: "Con Edi (Cavani) hablo bastante, él siempre me da su apoyo, estoy contento por eso. Siempre que estamos en Boca juntos, es terrible para mí estar con uno de mis ídolos y la verdad inexplicable. Me toca a mí (ir a la selección) y eso me pone muy contento".

Merentiel será una de las variantes que tenga Bielsa para reemplazar a Darwin Núñez, quien es hoy el titular indiscutido para el entrenador. Hace tiempo atrás, el propio seleccionador argentino lo elogió en una conferencia de prensa: "Merentiel es una expresión más de cómo los jugadores uruguayos se ubican en los grandes equipos, como en este caso Boca, con mucha facilidad. Si usted ve los jugadores contra los que compitió va a ver lo importante que consigue al ser adquirido por Boca. De lo que representa como expresión de sus cualidades haber sido adquirido por Boca”.