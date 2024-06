El sincericidio de Cerúndolo tras perder ante Djokovic en una batalla de cinco sets: “Me va a costar…”

Francisco Cerúndolo protagonizó una enorme batalla contra Novak Djokovic este lunes en la cuarta ronda de Roland Garros. El serbio se quedó con el encuentro en el quinto set y dejó sin chances al argentino que lo tuvo para ganar en varias ocasiones en el cuarto set, cuando estaba break arriba. Fue 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 en favor del número uno del mundo en un juego que duró cuatro horas y 39 minutos, el más largo que jugó Nole en este certamen.

Una vez concluido el partido, Cerúndolo habló con ESPN y se refirió a cómo le pegó la derrota en su cabeza: "Siempre fui lento, me costó digerir las derrotas, estos últimos dos o tres años fui aprendiendo y ya me dura menos. Hoy seguramente me va a doler, voy a estar triste toda la noche y me va a costar dormir, pero mañana y cuando llegue a Argentina lo voy a procesar para sacarle lo positivo y que me ayude a seguir mejorando, creciendo. Ojalá que sea otro punto de inicio para lo que se viene".

"Físicamente, tenés que estar al 100% hasta el final, mentalmente y tácticamente también. Si bajás un aspecto, empeorás y jugás con menor certeza", aseguró el tenista argentino sobre lo completo que debió estar para enfrentarse a un fuera de serie como Nole.

En el primer set, Cerúndolo cayó 6-1. Djokovic estaba haciendo lo que quería, pero el segundo set fue un punto de inflexión para el argentino: "Cuando arrancó el partido sentía que me estaba sobrepasando por todos lados, que hacía lo que quería. Siempre estaba atrás de la pelota, no firme. Hasta que le empecé a pegar fuerte, para ver si lo podía desarmar, porque sentía que estaba jugando muy cómodo y cuando está así no hay mucho para hacer. Fue una sensación fea esa".

En varios momentos del partido, Djokovic pidió asistencia médica y se creía que no iba a continuar por sus molestias en su rodilla derecha, pero su continuidad sorprendió a Cerúndolo por cómo se sobrepuso: "No puedo decir nada, si tiene una lesión o no… quién lo sabe, solo él, pero al final del cuarto y el quinto jugó como si estuviera nuevo. Fue una batalla total, física al final, puntos larguísimos. Le pudo haber dolido, no tengo ni idea, pero no me pareció mal que él haya pedido fisio".