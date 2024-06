El desopilante lamento de Oldrá tras el empate agónico de Estudiantes al Tomba: "Para colmo me hicieron..."

Godoy Cruz sigue sin poder ganar en esta Liga Profesional. Anoche, ante Estudiantes en La Plata, estuvo cerca de quedarse con tres puntos muy importantes pero no consiguió aguantar la ventaja y el Pincha se lo empató cerca del final. Tras el encuentro, Daniel Oldrá habló al respecto, analizó el partido y se lamentó por una particular situación.

"No hemos tenido todavía la chance de ganar en el torneo y hoy no se jugó como en los partidos anteriores. Por ahí con San Lorenzo fue un partido atípico y con Barracas perdimos un partido increíble, además del empate con Independiente", expresó el Gato sobre el presente que atraviesa su equipo.

Luego, en la misma línea, explicó: "En lo físico y en lo mental están bien los chicos, sabiendo que ahora viene un receso y que hemos perdido algunos jugadores. Ahora tenemos diez días, porque volvemos a jugar el miércoles 12 y tenemos una semana larga".

Para cerrar, el DT lanzó un desopilante comentario sobre el empate ya que la jugada fue realizada por todos futbolistas que pasaron por el club mendocino y destacó la actuación de Zaid Romero, el autor del tanto: "Sabía que tenía muchas posibilidades, por las características que tiene. Es un pibe súper humilde, que siempre supo lo que quiso".

"Tiene bien merecido lo que ha ganado. Me alegra por él y me hace feliz que le vaya bien, porque sé el esfuerzo que ha hecho, tanto él como su familia. Para colmo el centro fue de Zuqui y cabecea Correa, todos jugadores de Godoy Cruz me hicieron el gol, je", finalizó con una sonrisa el ídolo bodeguero.