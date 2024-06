Golpe para Uruguay: por qué Bielsa fue suspendido y no podrá dirigir ante EE.UU.

En una Copa América de muchas suspensiones a entrenadores como Lionel Scaloni y Ricardo Gareca, ahora le llegó el turno a otro argentino: Marcelo Bielsa. El director técnico de la selección de Uruguay fue suspendido y no podrá estar en el banco de suplentes en el partido ante Estados Unidos.

El entrenador de los charrúas fue sancionado por tardar en salir al campo de juego en los dos partidos previos, en los que sus dirigidos golearon 3-1 a Panamá y 5-0 a Bolivia. Es por esto que para el cruce ante Estados Unidos, con el que cerrarán su participación en la fase de grupos, el director técnico de la Celeste será Pablo Quiroga.

Bielsa no solo no puede estar en el banco sino tampoco en el vestuario antes del partido. Puede ir al estadio (como sucedió con Scaloni) pero no puede comunicarse con el CT durante el partido. Se trata de un golpe duro para Uruguay más allá de la clasificación ya consumada, porque el perfil activo del DT lo hace convertirse en una figura de referencia y trascendencia durante el desarrollo de los partidos.

Bielsa durante la práctica de este sábado.

La noticia fue confirmada por la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de un comunicado: "Conmebol informó que el técnico de la Selección no podrá dirigir el último partido de la fase de grupos de la Copa América. La sanción se debe a una reiteración en el ingreso tardío a cancha del equipo, primero frente a Panamá y luego con Bolivia".

A Uruguay le alcanzará con un empate para asegurarse el primer lugar del Grupo C, aunque con una derrota también podría terminar en la cima, siempre que Estados Unidos no le gane 4 a 0. El encuentro se llevará a cabo este lunes a partir de las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas, con capacidad para 76.416 espectadores.

Bielsa volverá a estar en el banco para el partido de cuartos de final, en el que se medirán ante un rival proveniente del Grupo D, compuesto por Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay.