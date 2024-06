Contepomi: "El objetivo de Los Pumas es evolucionar como equipo"

Los Pumas llegaron a Mendoza el pasado viernes y ya empiezan a ultimar detalles de cara al primer test match que tendrá la ventana de julio ante Francia en el Malvinas Argentinas. En la previa a este compromiso que se jugará el próximo sábado, el flamante head coach del combinado nacional, Felipe Contepomi, habló en conferencia y dejó algunas frases relevantes sobre el equipo, objetivos, calendarios, Rodrigo Isgró y otros temas.

En primera instancia, el adiestrador, que fue parte del proceso anterior como asistente de Michael Cheika, comentó: “Queremos volver a introducir los principios de juego que tenemos, tanto a los chicos que no estuvieron con nosotros como a los que ya tienen experiencia. La idea es tratar de ser simple y hacerlo de la mejor manera posible".

Luego, Contepomi aseguró: “El desafío que tenemos es enorme, hay mucha expectativa y nosotros jugamos siempre contra equipos que están por encima nuestro en el ranking y algunos del top 4. Nosotros queremos jugar contra los mejores y el objetivo es evolucionar como equipo, mejorar lo que venimos haciendo partido a partido”.

Sobre el choque ante Francia: “El desafío es poder implementar nuestro plan de juego y tener precauciones en el juego del rival. Tenemos que hacer foco en nuestros pilares de juego, ensamblar todo el trabajo que venimos haciendo y plasmarlo en la cancha, aunque sabemos que no será perfecto en primera instancia".

"Isgró puede ser opción cuando acaben los JJOO" dijo Contepomi. (Archivo MDZ)

Acerca de Rodrigo Isgró, Contepomi aseguró: "Es muy difícil pasar del Seven al XV, generalmente hay un proceso de adaptación. Él es el único que puede llegar a hacerlo con tanta facilidad. Rodrigo estuvo con nosotros, tuvo una adaptación rápida y se ganó un puesto para el Mundial, La prioridad son las Olimpiadas y luego hablaremos con Santiago Gómez Cora para determinar el futuro de cada jugador. Puede ser una opción después de París".

Sobre el presente de Juan Martín González, que no está convocado para esta ventana, el entrenador expresó: “Juan ha tenido un año excelente, lo que se ve en la cancha no es fruto del azar, trabaja y se prepara mucho para eso. No está convocado porque algunos de nuestros jugadores compiten en sus clubes en el hemisferio norte y juegan con sus selecciones en el hemisferio sur. Si se suman los dos calendarios, son doce meses de actividad sin descanso y en el rugby es necesario tener un periodo de recuperación y preparación".

Sobre los siguientes desafíos, Contepomi comentó: "Lo lindo del rugby internacional es que cada partido es único. Nuestra preparación no cambia para cada partido, pero tenemos que enfocarnos en las distintas necesidades. No es lo mismo trabajar con un mundial a tres meses que a tres años. Podemos preparar jugadores y ponernos metas a corto, mediano y largo plazo".