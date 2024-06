Maroni reveló qué le dijo Borja antes del penal para molestarlo: “Me tiró que me tenían…”

El penal con el que Tigre empató el partido contra River, que luego terminó perdiendo en el Monumental, tuvo un tenso cruce que protagonizaron Gonzalo Maroni, y Miguel Ángel Borja. El Colibrí se acercó al ex Boca, quien ya tenía la pelota para ejecutar el penal, y comenzó a hablarle cara a cara buscando ponerlo nervioso.

Mirá el video

Al ver la escena el árbitro se acercó y le pidió al cafetero que se retire del lugar, pero no quedó todo ahí. Es que el volante, luego de anotar el gol, corrió hasta un sector del campo y su desahogo de cara a la gente millonaria causó una nueva reacción de Borja, quien le recriminó su actitud.

En ese momento se produjo un entredicho entre ambos, que no pasó a mayores. Luego del partido, el jugador de Tigre habló al respecto y explicó qué sucedió: "Me dijo que me tenían estudiado, estaba serio. Le dije que no tenía muchos penales, era para sacarme de foco pero estaba bastante concentrado y por suerte entró".

Después contó que el festejo no fue contra los hinchas de River: "No, no nada que ver. Me tengo que ir a la mitad de la cancha. Pensaba que se lo había gritado a la hinchada, y le dije que no, que iba a hacer padre por eso lo había gritado de esa manera. Después me pidió perdón y quedó todo en la cancha".