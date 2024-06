Wimbledon: un camino "allanado" para Djokovic y el argentino que enfrentará a un Top 10

El lunes comenzará una nueva edición del Grand Slam más antiguo del tenis. El español Carlos Alcaraz (3º del ranking ATP) buscará revalidar en Wimbledon el título obtenido el año pasado, en cuya épica final venció a Novak Djokovic (2º) en 5 sets, mientras que el serbio querrá volver a apropiarse de un trofeo que conoce a la perfección, dado que lo alzó en 7 oportunidades. A su vez, el flamante número 1 del mundo Jannik Sinner irá en busca de su segunda corona grande y otros tenistas de buen presente, como Alexander Zverev (4º), intentarán meterse en la discusión. ¿Qué armas tienen los mejores del mundo para erigirse como candidatos? ¿Qué lugar hay para la sorpresa en un torneo que las ha tenido? ¿Y qué les espera a los argentinos?

Como viene sucediendo a lo largo de esta temporada en la previa de los Grand Slam, no parece haber un claro favorito. Es que el físico de Novak Djokovic y sus desesperanzadores resultados hasta el momento hacen que el siete veces campeón no lidere los pronósticos como en otras épocas. Pero no solo por eso se espera un certamen muy parejo. Wimbledon ha sido en los últimos años anfitrión de varios batacazos y de desempeños sorpresivos que invitan a pensar en que algo similar suceda. El año pasado fueron el ruso Roman Safiullin y el norteamricano Christopher Eubanks (venció a Stefanos Tsitsipas, entonces 5º), ambos fuera de los puestos de precalificación, los que se encumbraron como cuartofinalistas. ¿Quién los sucederá este año?

Alcaraz entrena en la Cancha 1 del All England. (Foto: @carlosalcaraz)

Otro dato que alienta dicha posibilidad es que desde 2016 en adelante Wimbledon ha tenido siete finalistas fuera del Big 3 en siete ediciones (en 2020 no se jugó a raíz de la pandemia de Covid-19). En 2016 fueron Andy Murray (campeón) y el canadiense Milos Raonic, en 2017 fue Marin Cilic y en 2018, Kevin Anderson. En 2021 el finalista fue Matteo Berrettini, al año siguiente, Nick Kyrgios y en la última edición, Carlos Alcaraz. Solo Murray y el español pudieron ser campeones y cortar la hegemonía de Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic es cierto; pero lo que es un hecho es que, en uno de los dos lados del cuadro, últimamente, se han dado grandes impactos. Este año, el beneficiado podría ser el lado de Novak Djokovic.

Djokovic y sentimientos encontrados

El serbio, actual número 2 del mundo, conoce como nadie el Abierto Británico y ha llegado allí a nueve finales. Pero su año hasta acá no ha sido bueno, no ha llegado a instancias decisivas y, sobre todo, ha tenido que someterse a una cirugía; lo que hace que no esté colmado de confianza. Djokovic se lesionó en Roland Garros ante el argentino Francisco Cerúndolo, aunque se llevó la victoria en cinco sets. Luego, debió bajarse del torneo parisino y operarse los meniscos de su rodilla. La recuperación fue casi meteórica y hace solo días confirmó su presencia en el césped británico. El destino le sonrió, porque el serbio no tendrá, a priori, el camino con más obstáculos. Podrá recuperar ritmo en los primeros dos partidos e ilusionarse con llegar tan lejos como el año pasado… o más. En la primera ronda enfrentará al checo Vit Kopriva (123º) y luego al ganador entre el español Alejandro Moro (189º) y el local Jacob Fearnley (271º; wild card). En la tercera rueda, su mejor rival posible sería el argentino Tomás Etcheverry (31º), en octavos de final, Holger Rune (15º) y en cuartos de final, Hubert Hurkacz (7º). A Carlos Alcaraz o Jannik Sinner solo se los cruzaría en una hipotética final.

Alcaraz, con mucho que perder

El español Carlos Alcaraz llega sin duda entonado, luego de ser campeón en Roland Garros y levantar su tercer título de Grand Slam. Pero también es cierto que no le fue bien en el único torneo que jugó sobre césped en esta temporada: perdió frente a Jack Draper en octavos de final del ATP 500 de Queen's por 7-6 y 6-3. Su pasado reciente en Wimbledon es más que bueno y aún está fresco el recuerdo de su título, pero, por el otro lado, es el que más tiene por perder. Zverev (4º) y Daniil Medvedev (5º) podrían llegar a superarlo en el ranking si el de Murcia no revalida sus 2000 puntos. El tenis de Alcaraz, sobre todo si está óptimo físicamente, ilusiona y ha demostrado tener un techo muy alto (si es que tiene uno). Tendrá un apacible duelo de primera ronda, ante Mark Lajal (262º) y tampoco un rival de demasiada envergadura en la siguiente instancia: Alexsandar Vukic o Sebastián Ofner. En cuartos de final podría verse las caras con Casper Ruud (8º) y en semifinales, nada menos que con Sinner.

Sinner y un ex finalista de GS en el horizonte

El italiano llega por primera vez como número 1 del ranking ATP a un Grand Slam y en un gran momento. En la antesala de Wimbledon, en su único torneo sobre césped, fue campeón del ATP 500 de Halle y demostró no pesarle el calificativo de “mejor del mundo”, consiguiendo su cuarto título sobre ocho jugados en esta temporada. En el All England, el de San Candido viene de hacer cuartos de final en 2022 y semifinales en 2023 (perdió frente a Djokovic en ambas ocasiones) y sobre césped ha sabido jugar un gran tenis. Podría uno atreverse a describirlo como el máximo candidato al título por su velocidad y adecuación a la superficie, pero Sinner no la tendrá fácil. Luego de una primera ronda ante el complejo alemán Yannick Hanfmann (95º), podría cruzarse con Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, en la segunda instancia. Además, en su camino aparecen el joven rebelde Ben Shelton (14º; en octavos de final), Daniil Medevedev, en cuartos de final, y Alcaraz, en semis.

El actor Steve Carell junto a la número 1 de la WTA, Iga Swiatek. (Foto: @Wimbledon)

El sorteo para los argentinos

El viernes se sorteó el cuadro y Djokovic fue el más aliviado de entre los candidatos. Pero, entre los argentinos, hubo suertes dispares. El que tendrá el desafío mayor es Francisco Comesaña (121º), que hará su debut en el cuadro principal de Wimbledon frente al ruso Andrey Rublev (6º). Francisco Cerúndolo también tendrá una dura batalla ante Roman Safiullin, 43º del mundo y cuartofinalista en la edición pasada. Los cruces serán:

Varones

Sebastián Baez (18°) vs. Brandon Nakashima (64°)

Federico Coria (71°) vs. Adam Walton (107°)

Tomás Etcheverry (31°) vs. Luca Nardi (73°)

Mariano Navone (32°) vs. Lorenzo Sonego (57°)

Facundo Díaz Acosta (67°) vs. Cameron Norrie (44°)

Francisco Comesaña (121°) vs. Andrey Rublev (6°)

Francisco Cerúndolo (27°) vs. Roman Safiullin (43°)

Mujeres