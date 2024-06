Turismo Carretera: la grave denuncia de Marcos Di Palma que sacude la ACTC

Cuando Marcos Di Palma habla, sus palabras generan mucha repercusión y en esta ocasión no fue la excepción. El arrecifeño, que durante este semestre amagó con regresar al Turismo Carrera y hasta un equipo sueña con darle un Chevrolet Camaro para que vuelva, apuntó contra Oscar Aventín quien durante años fue presidente de la ACTC.

Durante una entrevista realizada por el programa 'Clasificando', el carismático personaje no se guardó nada y sin cuidar sus palabras expresó que “el Puma Aventin fue un ladrón”, ya que en los años en los que estuvo el "Automovilismo Para Todos" se benefició ya ese programa estuvo lleno de irregularidades.

"Yo me retiré cuando entró Automovilismo Para Todos… Ahí dije: ‘Yo no puedo correr más, si estos se la van a robar toda’. Y dicho y hecho: les bajaban 10 millones de dólares por año y se los choreó todos. Me hubiese gustado saber dónde fue la plata. Diego Aventin con departamentos en Miami… ¿De dónde sacaron la guita? Se la robaron”, sostuvo.

Luego agregó que el directivo manipuló también el campeonato 2023 donde su hijo fue campeón: "Aventin se la choreó toda, el Pumita salió campeón con un motor perreado y todo el mundo lo sabía y nadie dijo nada. Se hizo dueño de la categoría y se fue a la mierda. Por ahí murió y no tengo la más p... idea. Si se murió, pobre los gusanos que se lo coman".

Aventin asumió en 2001 y se marchó el 1° de octubre de 2013 de la ACTC, cuando fue reemplazado por Hugo Mazzacane. Hasta el momento no ha respondido públicamente a las acusaciones de Di Palma, aunque la gravedad de los dichos podría llevar a una investigación más profunda sobre su administración al frente de la entidad que conduce la categoría.