Suiza da el primer golpe en los octavos de final y elimina a Italia, el campeón defensor

Italia se despidió este sábado de las posibilidades de revalidar el título de campeona de Europa al caer por 2-0 ante una Suiza claramente superior que se impuso con goles de Remo Freuler y de Ruben Vargas, y que salieron al campo en plan dominador desde el primer minuto, teniendo claras ventajas en la posesión de pelota y metiendo al rival en su propia mitad cerca del área.

Pese al dominio, las ocasiones claras tardaron en llegar debido a que Italia defendía bien y que los helvéticos fallaban con frecuencia en el último pase o lanzaban centros que no encontraban destinatarios.La primera llegada clara la tuvo Breel Embolo en el minuto 24 cuando un pase de Aebischer lo dejó solo frente a Gianluigi Donnarumma, que ganó el mano a mano. Fue un aviso.

Italia sólo atacaba de forma esporádica. Su primer avance digno de mención no llegó hasta el minuto 16 y terminó con un centro de Cristante que Ricardo Rodríguez desvió a saque de esquina. En el minuto 36 llegó el gol de Freuler. Ndoye abrió a la izquierda para Vargas, que metió el balón el área y Freuler batió a Donnarumma.

Tras el gol hubo una posesión italiana relativamente larga que terminó de una forma que fue sintomática de cómo se estaba jugando el partido. El segundo tiempo empezó con saque italiano, una pérdida de balón tras dos toques y un avance suizo que terminó en gol de Vargas, que marcó con una disparo curvado repleto de calidad.

La primera situación realmente peligrosa para la portería suiza se produjo en el minuto 52, cuando Manuel Akanji estuvo a punto de marcar en propia puerta con una devolución de cabeza que se estrelló contra un poste. Tras el segundo gol, Suiza se replegó bastante. Italia tuvo más fases largas de posesión y una gran ocasión en el minuto 74 cuando Scamacca remató contra un poste desde una excelente posición tras un balón al área de Cristante que Zaccagni bajó de cabeza.

Noticias Relacionadas En vivo: Alemania y Dinamarca le dan continuidad a los octavos de la Eurocopa

Italia fue intrascendente en ataque, mientras que los suizos tuvieron algunas posibilidades de contragolpe que no supieron explotar. En ningún momento se tuvo la sensación de que Italia pudiera lograr la remontada ante un rival que permitía muy poco y durante gran parte del duelo tuvo el control casi absoluto de las acciones. Suiza demostró que las dificultades que le causó a Alemania en la fase de grupos no fueron fruto de la casualidad y que es un equipo que no debe ser subestimado.

Los datos del partido