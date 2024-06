Gimnasia estiró su buen momento, venció a Chaco For Ever y se afirma en zona de Reducido

Gimnasia consiguió un resultado clave en su lucha por mantenerse entre los ochos que disputarán el Reducido por el segundo ascenso pero, porque no, soñar con la posibilidad de tener doble chance ya que con los tres puntos sumados esta tarde ante Chaco For Ever quedó a cinco unidades del líder, Colón de Santa Fe.

El Lobo gana y sueña.

De movida, el local salió a buscar el gol que le permita manejar los hilos del partido y este llegó antes de los veinte minutos cuando Luis Silba empujó a gol un centro atrás de Ismael Cortez, tras una linda jugada colectiva. A partir de ese momento todo cambió y el Mensana pudo hasta estirar su ventaja.

Con esta victoria, Gimnasia llegó a los 33 puntos y consiguió su quinta victoria en las últimas seis presentaciones. El próximo compromisa será con un rival directo, San Telmo, por lo que tendrá una nueva oportunidad de acortar diferencias con los líderes de la Zona B y seguir soñando en grande.

Los datos del partido