Mascherano y otro golpe para los JJOO: a los "no" a Dibu, Enzo Fernández, Garnacho y Varela se sumó uno más

Falta un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos 2024. Javier Mascherano no logra tener un día de tranquilidad en lo que respecta al armado de la lista. El hecho de que los clubes no estén obligados a ceder los jugadores por no tratarse de un torneo organizado por la FIFA genera un ida y vuelta que cambia constantemente el panorama. Este viernes se sumó una nueva complicación para el entrenador de la sub-23 de Argentina.

A principios de junio, el Brighton & Hove Albion le había dado el visto bueno a Valentín Barco para sumarse al seleccionado olímpico. Sin embargo, la alegría generada por esa buena noticia se ve opacada luego de casi un mes, ya que el equipo inglés decidió cambiar de opinión y prefiere que el jugador se sume a la pretemporada desde el arranque, lo que le impediría asistir a París.

Barco tenía el visto bueno del Brighton, pero el club cambió su decisión. (Foto: archivo)

Esta es una muy mala noticia para Mascherano, ya que el Colo fue una de las piezas clave de Argentina durante el proceso de clasificación y durante todo el proceso en general. El futbolista le insistirá al club para que cambie de parecer y vuelva a darle el ok, pero no cree que vayan a ceder. Por lo tanto, su presencia está prácticamente descartada.

Esta nueva baja se suma a la de otros jugadores destacados como Alan Varela, Alejandro Garnacho, Enzo Fernández, Santi Castro y Dibu Martínez. En todos los casos se debió también a la negativa de sus equipos. Pareciera ser que desde Europa hubiera una suerte de "boicot" a los Juegos Olímpicos, ya que son muchos los países que no podrán contar con nombres importantes en sus filas por la misma razón.

Pero este no es sólo un duro golpe para Masche, sino también para Barco. El joven lateral izquierdo está dando sus primeros pasos con la Albiceleste y pese a la temprana edad con la que se está desenvolviendo, este último mes se llevó más de una desilusión. Primero fue descartado por Scaloni para la lista final de la Copa América. París 2024 parecía ser una buena alternativa ante su ausencia en la cita continental, más con el ok del Brighton. El cambio repentino de parecer del club vuelve a sacudir en muy poco tiempo al ex Boca.