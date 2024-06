La irónica frase del entrenador de Perú para defender a Scaloni por su suspensión: "Habría que hacer un ajustecito para..."

Este sábado en Miami, la Selección argentina enfrentará a su par de Chile en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, encuentro al que llega clasificada y con el objetivo de quedar primera en el Grupo, ante un conjunto que se juega la clasificación. Será en el Hard Rock Stadium, desde las 21.

En el banco de suplentes de ese estadio, asignado a Argentina, no estará sentado Lionel Scaloni. Sucede que el entrenador fue suspendido por la Conmebol, por demorarse en la salida al segundo tiempo en el primer partido del torneo, ante Canadá. De hecho, en aquel momento el propio DT del equipo norteamericano se había quejado.

Scaloni fue suspendido y estarán solo Aimar y Samuel.

Fueron 21 minutos entre el cierre del primer tiempo y el momento en el que el equipo capitaneado por Lionel Messi saltó al campo de juego. Por eso, Scaloni no podrá dirigir durante un partido y, además, la Asociación del Fútbol Argentino fue multada con 15.000 dólares.

En el otro banco de suplentes, en el lado de Perú, sí estará sentado el entrenador uruguayo que comanda a la Selección incaica, Jorge Fossati. Justo en al previa, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la sanción contra Scaloni, la cual lamentó y hasta dejó una irónica crítica a la Conmebol.

El entrenador Jorge Fossati. (Foto: @LaBicolor)

"Creo que merecería un ajustecito para ver si nos dan los tiempos necesarios, para que no se cometa el grave de error de salir un par de minutos tarde y que los responsables seamos los técnicos, como si le dijéramos a los jugadores y seamos responsables de que un jugador se quede más", indicó en la rueda de prensa.

Luego, Fossati reclamó por la ausencia de Scaloni. "Hay que mirar muchas cosas. Cuando termina el primer tiempo, no es el momento de poner el cronómetro, sino cuando llegas al vestuario. En varios estadios, el vestuario está como a un kilómetro y eso hay que mirarlo. No me parece bueno para la fiesta que es la copa que el entrenador principal no pueda estar por este simple detalle, aunque cuando uno trabaja con un cuerpo técnico, que no esté el principal no va a afectar", añadió