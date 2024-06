Fernando Gayoso reveló que padece ELA: "Se torna medio duro asumirlo, pero trato de estar fuerte de la cabeza"

Uno de las silenciosas figuras destacadas de Boca a lo largo de la temporada 2023, en la que el equipo de Jorge Almirón quedó en las puertas de la séptima Copa Libertadores de su historia a fuerza de triunfos en las tandas de penales, fue Fernando Gayoso. El entrenador de arqueros fue tan reconocido como el propio Chiquito Romero, quien fue figura bajo los tres palos.

En las últimas horas el hombre de 53 años, quien actualmente trabaja en las Inferiores del Xeneize como encargado de los entrenadores de arqueros de las diferentes categorías juveniles, sorprendió con una inesperada revelación sobre su estado de salud.

Gayoso fue entrevistado por Mario Cordo en el programa Habrá Señales de Rembo (un nuevo canal de streaming) y reveló que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Esta es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Mirá el video

"El diagnóstico es ELA. Estuve tratando de ver el tema de Unzué (un exarquero y entrenador español), que también él tiene la misma enfermedad. Bueno, Bullrich (ex Senador Nacional) fue muy conocido acá por la misma enfermedad. Así que bueno, viendo cómo se desarrolla y poniéndole buena onda para ver hasta dónde llegamos", confesó el entrenador de arqueros.

Posteriormente, Gayoso contó como actuó ante estos síntomas: "Me empecé a quedar sin fuerza en un brazo. A medida que se iba acrecentando empecé a hacer algunos estudios. Estos empezaron a llevarme para ese lado, hasta que confirmamos que es esa enfermedad neurológica".

Sobre cómo se encuentra ante la noticia, remarcó: "Físicamente, si bien estoy bien con algunas limitaciones en un brazo, después estoy bien: camino, puedo correr, hago gimnasio. Pero sí trato de cuidarme porque no hay que gastar demasiado las neuronas. Hasta donde se puede, hago". Y agregó: "Se torna medio duro asumirlo, pero bueno... trato de estar fuerte de la cabeza. Están Franco, mi hijo, y Silvina, mi señora, que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos. El día a día a veces se hace un poco complicado, pero trato de llevarlo, de estar en contacto con los médicos y entrar en un protocolo de investigación".

"Por el momento cura no hay. Sí hay medicamentos que enlentecen el proceso. Hay algunos protocolos de investigación, yo entré en uno de Estados Unidos y bueno, viendo a ver cómo se desarrolla. Pero específico no hay nada. Sí salió algo ahí en Canadá, que todavía no está probándose en ningún protocolo en personas, pero que hay un gran avance que puede ser para tres o cuatro años", apuntó.

Sobre el respaldo que recibió en Boca, destacó: "Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir estando cerca de los arqueros. Yo ya venía sintiendo algo, quizá ya no era el mismo de antes. Entonces me pareció bueno que la gente que venía pueda tomar el lugar y yo seguir desde el lugar que me proponía el club, que me pareció algo interesante y algo bueno. A veces después de ya 25 años de trabajar en Primera División y en diferentes clubes, buscar un lugarcito un poco más tranquilo y en otro lugar no está mal".

"Estoy agradecido eternamente a Román (Riquelme), al Consejo y al hincha de Boca, que es caminar por la calle y que te reconozca. Y un entrenador de arqueros, no un jugador o un técnico", cerró Fernando Gayoso.