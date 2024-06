Tremendo: cuántos goles hizo Salomón Rondón en su primer semestre post River

La Selección de Venezuela es la segunda clasificada a los cuartos de final de la Copa América. Tras el 2-1 en el primer partido frente a Ecuador y la victoria 1-0 contra México con gol de penal de Salomón Rondón, el equipo que conduce Fernando Batista se metió entre los 16 mejores de la competición.

El ex River está siendo protagonista tanto en su seleccionado como en la liga mexicana, algo que no logró hacer durante el año que estuvo en el fútbol argentino. El atacante, que no se fue de la mejor manera del Millonario, lleva convertidos 20 tantos (19 con el Pachuca y uno con Venezuela).

El increíble presente de Rondón

(foto: archivo)

El futbolista que está brillando en este 2024 habló mano a mano con Vinotino Podcast y despertó el malestar de los hinchas de River por sus polémicas declaraciones contra el club: "Para mí, fue un equipo más en mi carrera. Es un gran equipo, pero fue un equipo más y ya está".

Además, se quejó del manejo que tienen en Argentina y lo comparó con México: "Yo llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. En cambio, cuando fui a la Argentina llegué el 28 de enero y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Con esto te dije todo".

Por último, analizó su paso por el Millonario: "Mucha gente me dijo: 'No te fue bien', pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal. Pero en River hice 10 goles y alargamos la cantidad de victorias en el Monumental, ganando partidos sobre la hora".