Pillud se fue de Racing y ya tiene todo arreglado con otro club argentino de Primera

Después de 14 años, Iván Pillud tomó la decisión de dar un paso al costado y no seguir siendo futbolista de Racing Club. El defensor central de 38 años se convirtió en el futbolista con más presencias y uno de lo más ganadores de la historia del conjunto de Avellaneda durante su estadía en el club.

Se habló mucho sobre su futuro en las últimas semanas y los caminos apuntaban a que iba a renovar su vínculo por seis meses más y después ver que hacer. Sin embargo, finalmente se confirmó que no iba a seguir y que su objetivo era buscar continuidad en otra institución.

Iván Pillud en Racing

(foto: archivo)

Tras quedar con el pase en su poder, su representante ofreció al futbolista a varios clubes del fútbol argentino y ayer se confirmó que se llegó a un acuerdo para que el lateral derecho sea nuevo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, donde firmará por 18 meses.

Su continuidad en Racing se podría haber dado ya que el Presidente de la Academia, Víctor Blanco, habría tenido una charla con él para convencerlo de que se quede durante un tiempo más y la oferta de renovación ya la tenía, pero prefirió buscar un nuevo rumbo en su carrera.

¿Los motivos? Los explicó su representante hace unos días atrás: "Iván sintió que, de todas las veces que renovó contrato, esta fue la primera que una de las partes no quería que él siguiera. No quiere ser un peso para el club ni quiere estar en una situación así. Además, antes sentía que podía competir por un lugar. Ahora, no".